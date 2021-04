Buone notizie per l’Italia dalla prima giornata della tappa di Lisbona (Portogallo) della Premier League 2021 di karate. Oltre all’ottimo percorso della squadra maschile di kata sarà in finale per l’oro anche Luigi Busà nel kumitè -75kg.

Nel kumitè -55kg Sara Cardin e Veronica Brunori raggiungono la finale per il bronzo, come Angelo Crescenzo nel kumitè -60kg che centra il traguardo della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Domani seconda giornata delle eliminatorie e ripescaggi, mentre domenica tutti in pedana per le finali.

CATEGORIE FEMMINILI

Kata individuale: nessuna delle nostre portacolori potrà combattere per le medaglie. Carola Casale chiude in settima posizione, Terryana D’Onofrio in nona, quindi Michela Pezzetta è 15a, Sara Soldano 17a ed Eva Ferracuti 19a.

Kumitè -50kg: si ferma al primo incontro il cammino di Lucrezia Molgora contro la cinese Ranran Li (4-5), mentre nella Pool 3 Erminia Perfetto sconfigge 5-2 l’ucraina Kateryna Kryva, 5-3 la slovacca Terza Spalova, prima del ko contro l’egiziana Radwa Sayed. Nella Pool 4, Asia Agus, domina 8-1 contro l’emiratina Hawraa Al Ajmi, quindi finisce ko 8-0 contro la bielorussa Mariya Koulinkovitch.

Kumitè -55kg: nella Pool 1 Anita Pazzaglia supera la kosovara Albulena Gervalla 4-2, quindi la svizzera Florence Voegelin per 3-2 e la brasiliana Valeria Kumizaki 8-3. Nella finale di Pool vince la turca Tuba Yakan. Nella Pool 2 Veronica Brunori si sbarazza della svizzera Maya Schaerer 5-1, quindi la kazaka Sabina Zakharova 2-1 ma arriva il ko con l’egiziana Yassmin Attia per 10-2. Nella Pool 3 Lorena Busà si ferma già al secondo turno contro la tedesca Jana Messerschmidt, infine nella Pool 4 Sara Cardin super la bielorussa Irina Sharykhina per 3-0, quindi supera l’azera Ilaha Gasimova, quindi finisce ko nella finale di Pool contro l’ucraina Anzhelika Terliuga per 2-1. Nella stessa parte di tabellone, infine, Francesca Cavallaro viene eliminata al secondo round dalla bulgara Ivana Kamenova per 1-0. Nella prima Pool ripescaggi, Veronica Brunori raggiunge la finale per la medaglia di bronzo (contro la turca Tuba Yakan). dopo aver superato la slovacca Hana Kuzlova e la bulgara Ivet Goranova. Nella seconda Pool ripescaggi Sara Cardin vince 4-0 contro la bulgara Ivana Kamenova e se la vedrà per il bronzo contro la tedesca Jana Messerschmidt.

CATEGORIE MASCHILI

Kumitè -60kg: percorso agrodolce per Angelo Crescenzo nella Pool 1 che, dopo essere partito dal secondo turno con il successo sul kuwaitiano Abdullah Shaaban, cede subito per 2-1 contro il lettone Kalvis Kalnins al terzo round. Il karateka nativo di Sarno, tuttavia, ha avuto modo di rifarsi nei ripescaggi. Successo per 1-0 contro lo statunitense Frank Ruiz, quindi eliminato anche l’uzbeko Sadriddin Saymatov per aprirsi le porte alla finale per il bronzo contro l’egiziano Karime Aboeitta. Nella Pool 2 Danilo Greco elimina subito il bielorusso Oleg Melekhin per 8-0, quindi capitola per 1-0 contro l’egiziano Karime Aboeitta. Nella Pool 3, invece, Carmine Luciano perde subito contro lo svizzero Luca Spitz con il punteggio di 3-2 e, nella Pool 4, Samuele Marchese cede al primo round contro il kazako Yerkinbek Baitureyev per 2-1.

Kumitè -67kg: nella Pool 1 si ferma al terzo turno la giornata di Gianluca De Vivo che elimina il messicano Leonardo Rodriguez Jesus (6-0) e il brasiliano Vinicius Figueira (3-1) prima di cadere con il giordano Abdel Rahman Almasatfa. Nei ripescaggi viene sconfitto dal turco Muratcan Deniz. Nella Pool 3 Luca Maresca si sbarazza del venezuelano Andres Madera Delgado per 4-1, quindi schianta l’iraniano Amir Mahdizadeh per 11-3 prima di cedere 2-1 nella finale di Pool contro il turco Burak Uygur. Nella Pool 4 bel percorso per Rosario Ruggiero che, nel primo turno, supera 5-2 lo spagnolo Victor Cuerva Mora, quindi 3-1 il turco Omer Ozer, quindi 5-5 ma passaggio del turno contro l’azero Rafiz Hasanov, prima della sconfitta per 8-0 nella finale di Pool contro il francese Steven Da Costa. Nei ripescaggi viene eliminato dal saudita Sultan Alzahrini.

Kumitè -75kg: nella Pool 1 Luigi Busà domina 11-1 contro il portoghese Tiago Duarte, quindi 4-0 contro l’egiziano Abdalla Abdelaziz e un netto 6-0 contro lo statunitense Thomas Scott. Nel turno successivo, ancora un 3-0 al kazako Beybarys Zhangbyr che apre le porte al siciliano alla finale per l’oro che lo opporrà all’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh. Nella Pool 2 Andrea Ortenzi supera il francese Logan Da Costa 4-2, quindi 9-2 al turco Erman Eltemur, prima del ko contro il kazako Beybarys Zhangbyr nel terzo turno. Nella stessa parte del tabellone Lorenzo Pietromarchi supera 2-1 il bielorusso Hleb SAchkouski, quindi passa anche con il giordano Bashar Alnajjar, prima dell’1-0 all’estone Pavel Artamonov. Nella finale di ppol finisce ko contro il solito kazako Beybarys Zhangbyr. Nella Pool 3, Ahmed El Sharaby si ferma al secondo turno contro l’armeno Davit Makyan.

Kata a squadre: la squadra azzurra con Gallo, Iodice e Panagia vince la propria Pool con 23.94 punti, quindi si ripete nel turno successivo con 25.32 punti contro i 24.72 della Spagna, i 23.72 dell’Egitto ed i 22.0 della Slovacchia. Un risultato eccellente che garantisce la finale per l’oro per i nostri portacolori.

Foto: Luigi Busà FIJLKAM