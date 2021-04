12 dicembre 2019. Prima di oggi era questa la data dell’ultimo incontro vinto da Manuel Lombardo nel World Tour di judo, in occasione del Master di Qingdao. Da quel momento in poi, tra pandemia e problemi fisici, il piemontese aveva disputato solamente altri due tornei uscendo in entrambi i casi al primo turno (Europeo 2020 e Master 2021). Dopo il bruciante k.o. di Doha a inizio stagione, l’azzurro si era poi dovuto fermare per altri tre mesi a causa di un problema al ginocchio.

Quest’oggi il judoka classe 1998 è tornato a gareggiare a Lisbona in occasione dei Campionati Europei, ritrovando le giuste sensazioni e conquistando una preziosa medaglia d’oro nei suoi 66 kg. “Sono sollevato perché era un anno e mezzo che non vincevo un incontro. Il lavoro di questi mesi ha ripagato. Si vede che era destino, perché sistematicamente vinco gli Europei ogni tre anni, da cadetto nel 2015, da junior nel 2018 ed oggi da senior, per la prossima volta cercherò di abbassare un po’ i tempi“, le prime dichiarazioni di Lombardo dopo la premiazione (fonte: Gazzetta dello Sport).

“Il mio obiettivo sono unicamente le Olimpiadi, ma sono molto contento per questa medaglia, mi fa stare bene il pensiero di averla vinta – prosegue il portacolori dell’Esercito, tornato al n.1 del ranking mondiale – Anche perché stare bene in questo periodo è stato davvero difficile e vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto. Questa medaglia la voglio dedicare alla mia fidanzata Martina (Castagnola, ndr) perché è la persona che più mi è stata vicino, è anche merito suo“.

Foto: IJF