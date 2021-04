Judo, i ranking olimpici aggiornati. Italia virtualmente qualificata in otto categorie

Mancano ormai meno di tre mesi al termine delle qualificazioni olimpiche del judo per i Giochi di Tokyo 2021, ma in realtà le gare a disposizione degli atleti cominciano a scarseggiare. Archiviato il doppio appuntamento Grand Slam tra Tbilisi e Antalya, adesso sono in programma infatti i vari Campionati Continentali, un ultimo Grand Slam a Kazan ed infine i Campionati Mondiali Senior di Budapest.

L’Italia, dopo gli ottimi risultati raccolti nelle ultime due settimane a livello di World Tour, sarebbe virtualmente qualificata al momento in otto categorie di peso. Certificati da almeno un anno i pass olimpici di Manuel Lombardo (66 kg) e Odette Giuffrida (52 kg), sembrano ormai blindati finalmente anche i biglietti per il Giappone di Christian Parlati (81 kg) e Fabio Basile (73 kg). Per tutti gli altri azzurri ci sarà ancora da lottare fino in fondo, anche se la situazione sembra molto positiva specialmente nei -48 kg femminili.

Il doppio exploit di Francesca Milani (finale a Tbilisi, vittoria ad Antalya) e lo splendido secondo posto di Francesca Giorda in Turchia hanno infatti avvicinato notevolmente il Bel Paese alla qualificazione diretta per Tokyo in questa categoria. Più complesso il discorso legato a Maria Centracchio (63 kg), Nicholas Mungai (90 kg) e Alice Bellandi (70 kg), con i primi due appena dentro e quest’ultima virtualmente ripescata grazie alla quota continentale. Ci vuole un mezzo miracolo invece in tutte le altre categorie, anche se Giorgia Stangherlin (78 kg) e le ragazze della 57 kg possono ancora provarci.

Andiamo a scoprire le graduatorie aggiornate di qualificazione olimpica prima dei Campionati Continentali.

Uomini

-60 kg:

Migliore italiano: Elios Manzi, 70° con 622 punti

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

Migliore italiano: Giuliano Loporchio, 74° con 481 punti

+100 kg:

Migliore italiano: Vincenzo D’Arco, 73° con 355 punti

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

Migliore italiana: Martina Lo Giudice, 50ma con 912 punti

-63 kg:

-70 kg:

-78 kg:

Migliore italiana: Giorgia Stangherlin, 52ma con 703 punti

+78 kg:

Migliore italiana: Eleonora Geri, 53ma con 480 punti

Foto: IJF