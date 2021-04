Jean Todt vede un futuro a emissioni zero per il motorsport. Il Presidente della FIA, presente all’e-Prix di Roma (prova del Mondiale di Formula E andata in scena nella capitale durante il weekend), ha dichiarato che la categoria sta funzionando bene ma si è lamentato con i media, rei a suo dire di non fare abbastanza per suscitare l’interesse.

L’ex uomo Ferrari è stato lapidario in una dichiarazione concessa a Motorsport.com: “Tutto il motorsport deve diventare a emissione zero. Se non con l’elettrificazione, attraverso i carburanti. Siamo stati pionieri con l’ibrido in F1 e abbiamo la Formula E, ma lo stesso dovrà accadere anche nei rally e nei campionati Turismo. Tutte le categorie non potranno sfuggire a questo destino comune“.

Si parla infatti di biocarburanti anche per la F1, accanto all’idrogeno: “È uno sviluppo molto interessante della tecnologia. In molti ci stanno lavorando e la FIA darà il proprio contributo. Nei nostri laboratori stiamo facendo molte prove e a breve faremo un annuncio che riguarda proprio l’idrogeno“.

Foto: Shutterstock