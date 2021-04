Italia-Bielorussia oggi, Qualificazioni Europei pallamano: orario, tv, programma, streaming

Torna in campo la Nazionale italiana di pallamano maschile, che quest’oggi affronterà la Bielorussia nella sfida valida per la quinta e penultima giornata del gruppo 6 di Qualificazioni agli Europei 2022, in un match che per gli azzurri potrebbe valere uno storico passaggio del turno.

La partita si svolgerà quest’oggi, giovedì 29 aprile 2021, presso il Centro Tecnico Federale di Chieti, a partire dalle ore 19, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Arena, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW. Inoltre, non mancherà la consueta DIRETTA LIVE su OA Sport, per non perdere neanche un istante della sfida.

IL PROGRAMMA DELLA PARTITA

Qualificazioni Europei pallamano 2022

Giovedì 20 aprile 2021

Ore 19.00 Italia-Bielorussia

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Foto: FIGH