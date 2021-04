Infortunio Spinazzola, allarme per Mancini. La Roma perde anche Veretout e Pau Lopez

Un primo tempo da incubo, non per il risultato, ma per gli eventi. Iniziata malissimo l’avventura nelle semifinali di Europa League per la Roma: i giallorossi sono passati subito in svantaggio ad Old Trafford con il Manchester United (salvo poi ribaltare la situazione con Pellegrini e Dzeko), ma soprattutto sono stati costretti a rinunciare a tre titolari a causa di infortuni.

Il primo ad arrendersi è stato dopo neanche tre minuti Jordan Veretout: il centrocampista francese al primo scatto tentato si è fermato accusando un problema muscolare. Al 28′ stop per il portiere Pau Lopez: dopo un tuffo contusione alla spalla e sostituzione. Gli slot sono terminati al 37′: dopo aver creato l’occasione del secondo gol, Leonardo Spinazzola ha dovuto lasciare il campo a Bruno Peres.

Preoccupa soprattutto il problema fisico accusato dal terzino sinistro della Nazionale, anche in chiave Europei: l’ex Juventus infatti non è nuovo a problemi muscolari e, proprio di recente, era tornato in campo dopo uno stop prolungato. Un brutto colpo per Roberto Mancini e per gli azzurri.

Foto: Lapresse