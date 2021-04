Hockey pista, Coppa Italia 2021: Lodi vince il trofeo battendo Forte dei Marmi al 17esimo rigore

Una finale infinita. L’atto conclusivo della Coppa Italia 2021 di hockey pista tra Lodi e Forte dei Marmi regala gol, spettacolo e tanto, tantissimo pathos. A vincere alla fine, al 17esimo rigore (!), dopo la parità dei tempi regolamentari e dei supplementari, sono i lombardi che la spuntano grazie al penalty trasformato da Torner e alla splendida parata di Porcherà sul tiro dal dischetto di Casas.

Il match vive di ritmo ed equilibrio assoluto. La posta in palio è pesante, tanto che le squadre in campo si annullano per tutto il primo tempo. Poi però nella ripresa è show: primo botta e risposta sull’asse Mendez-Casas per l’1-1, poi ancora Casas manda per un minuto in vantaggio i toscani che però al quarto d’ora si vedono raggiunti dalla griffe di Compagno.

E’ 2-2, la parità non si schioda: si va ai supplementari, dove lo score rimane ancora fermo. E’ il momento dei rigori 17 tiri su 18 vengono parati dai due portieri, MVP della serata. I giallorossi realizzano con Torner e poi Porchera compie il miracolo entrando a freddo bloccando il rigore di Casas.

FINALE COPPA ITALIA – FINALE – DOMENICA 25 APRILE 2021

ore 18:00 – AMATORI WASKEN LODI – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 3-2 (0-0, 2-2, 0-0, 0-0, 1-0)

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Mendez, Compagno, Torner – Cinquini, Gori M, Gori A, Porchera – All. Bresciani

GDS Impianti: Gnata, Motaran (C), Rubio, Ambrosio, Casas – Burgaya, Maremmani, Giovannetti, Antonioni, Bertozzi – All. Orlandi

Marcatori: 2t: 6’33” Mendez (L), 7’17” Casas (F), 13’16” Casas (tir.dir) (F), 14’40” Compagno (L) – Rigori: Torner al 17° rigore

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA)

COPPA ITALIA B – FINALE – ore 15:00 – HOCKEY VERCELLI x AMATORI PESARO = 5-3 – VERCELLI VINCITORE COPPA ITALIA SERIE B

COPPA ITALIA A1 – Semifinale #2 – ore 18:00 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x GALILEO FOLLONICA = 6-6 tempi regolamentari – 10-8 ai rigori

COPPA ITALIA A1 – Semifinale #1 – ore 21:00 – AMATORI WASKEN LODI x CREDIT AGRICOLE SARZANA = 4-3

COPPA ITALIA A2 – FINALE – ore 11:00 – ENGAS VERCELLI x CGC VIAREGGIO = 5-2

COPPA ITALIA FEMMINILE – FINALE – ore 15:00 – ROLLER MATERA x HC VALDAGNO = 3-6

COPPA ITALIA A1 – FINALE – ore 18:00 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x AMATORI WASKEN LODI = 3-2 ai rigori (2-2 ai regolamentari)

ENGAS VERCELLI VINCITORE COPPA ITALIA SERIE A2 E COPPA ITALIA SERIE B

HC VALDAGNO VINCITORE COPPA ITALIA FEMMINILE

AMATORI WASKEN LODI VINCITORE COPPA ITALIA SERIE A1

ALBO D’ORO COPPA ITALIA A1

ANNO SQUADRA GARE DI FINALE RISULTATI 1966 HOCKEY NOVARA NOVARA – HOCKEY CLUB LODI 3-2 5-0 rin. 1967 HOCKEY NOVARA NOVARA – DOPOL. FERROV. TRIESTE 4-3 1968 LAVERDA BREGANZE LAVERDA BREGANZE – TRIESTINA 5-2 1969 HOCKEY NOVARA NOVARA – IRIS MODENA 6-3 1970 HOCKEY NOVARA NOVARA – LAVERDA BREGANZE 8-8 9-2 1971 CANDY MONZA CANDY MONZA – IRIS MODENA 5-4 7-6 1972 HOCKEY NOVARA NOVARA – LAVERDA BREGANZE 5-5 3-2 1973 NON DISPUTATA 1974 TRISSINO TRISSINO – GIOVINAZZO 5-5 6-3 1975 LAVERDA BREGANZE LAVERDA BREGANZE – NOVARA 5-2 5-3 1976 HOCKEY NOVARA NOVARA – CGC VIAREGGIO 7-0 7-8 1977 FOLLONICA FOLLONICA – AFP GIOVINAZZO 2-3 10-4 1978 AMATORI LODI AMATORI LODI – AFP GIOVINAZZO 2-2 7-1 1979 NON DISPUTATA 1980 PORDENONE PORDENONE – CORRADINI REGGIO EM. 4-2 4-1 1981 BASSANO BASSANO – PORDENONE 0-0 5-2 1982 FOLLONICA FOLLONICA – GIOVINAZZO 4-4 5-4 1983 MAGL. ANNA VERCELLI VERCELLI – GIOVINAZZO 6-1 1984 POMPE VERGANI MONZA MONZA – GIOVINAZZO 3-2 1985 HOCKEY NOVARA NOVARA – PORDENONE 3-2 1986 HOCKEY NOVARA NOVARA – GROSSETO 7-3 1987 HOCKEY NOVARA NOVARA – LODI 8-2 8-4 1988 HOCKEY NOVARA NOVARA – ROLLER MONZA 2-2 4-3 1989 HOCKEY CLUB MONZA ROLLER MONZA – HOCKEY CLUB MONZA 8-12 1990 ROLLER MONZA ROLLER MONZA – HOCKEY NOVARA 6-9 5-2 1991 NON DISPUTATA 1992 NON DISPUTATA 1993 HOCKEY NOVARA HOCKEY NOVARA – LODI 4-2 1994 AUTOCENTAURO NOVARA AUTOC. NOVARA – ESSEBIM. MONZA 2-0 94-95 HOCKEY NOVARA HOCKEY NOVARA – GESPORT R. MONZA 3-2 95-96 HYDROPLAST NOVARA HYDROPLAST NOVARA – CAMONI LODI 3-1 96-97 HOCKEY NOVARA HOCKEY NOVARA – LATUS BASSANO 13-2 97-98 HOCKEY NOVARA HOCKEY NOVARA – ROLLER SALERNO 3-1 98-99 HOCKEY NOVARA HOCKEY NOVARA – ROLLER SALERNO 4-0 99-00 HOCKEY NOVARA HOCKEY NOVARA – AMATORI VERCELLI 6-4 00-01 HOCKEY NOVARA HOCKEY NOVARA – BASSANO HOCKEY 54 4-0 01-02 HOCKEY NOVARA PRATO – HOCKEY NOVARA 4-5 02-03 PRATO PRATO – BASSANO 54 7-2 03-04 BASSANO 54 BASSANO 54 – PRATO 3-0 04-05 AP FOLLONICA FOLLONICA – BASSANO 54 2-1 05-06 AP FOLLONICA PRATO – FOLLONICA 4-8 2-6 06-07 FOLLONICA HOCKEY FOLLONICA – BASSANO 54 5-2 5-2 07-08 FOLLONICA HOCKEY FOLLONICA – AM. SPORTING LODI 5-4 6-2 08-09 FOLLONICA HOCKEY VALDAGNO – FOLLONICA 3-5 1-4 09-10 FOLLONICA HOCKEY CGC VIAREGGIO – FOLLONICA 4-3 3-5 10-11 CGC VIAREGGIO CGC VIAREGGIO – VALDAGNO 5-5 5-4 11-12 AMATORI SPORTING LODI HOCKEY BASSANO – AMATORI SP. LODI 3-7 4-5 12-13 RECALAC VALDAGNO CGC VIAREGGIO – RECALAC VALDAGNO 4-5 1-5

ANNO SQUADRA SEDE GARE DI FINALE RISULTATI 13-14 RECALAC VALDAGNO Giovinazzo RECALAC VALDAGNO – CGC VIAREGGIO 5-1 14-15 FAIZANE’ BREGANZE Follonica FAIZANE’ BREGANZE – CGC VIAREGGIO 4-3 golden gol 15-16 AMATORI W. LODI F. Marmi AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY BASSANO 5-2 16-17 FORTE DEI MARMI Follonica FORTE DEI MARMI – HOCKEY BASSANO 4-1 17-18 FOLLONICA Follonica FORTE DEI MARMI – FOLLONICA 2-3 18-19 BREGANZE Trissino BREGANZE-SARZANA 3-2 19-20 NON DISPUTATA 20-21 AMATORI W. LODI F. Marmi AMATORI WASKEN LODI – FORTE DEI MARMI 3-2 ai rigori

FOTO: FISR/Marzia Cattini