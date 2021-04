Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano cade nuovamente a Vienna, serie sul 2-2

Serata storta per l’HCB Alto Adige Alperia, che viene sconfitto per 4-1 dai Vienna Capitals in gara-4 della semifinale playoff di ICE Hockey League 2020-2021. La serie ora è sul risultato di 2-2: il prossimo appuntamento sarà martedì 5 aprile a Bolzano, per poi ritornare in Austria giovedì 7.

Il primo periodo sorride ai padroni di casa che spingono con il piede sull’acceleratore e trovano il vantaggio dopo 10’08” per mano di Vause, il quale trova la via della rete su assist di Archibald e Hartl. Dopo i primi 20′ di gioco il parziale non cambia: 1-0 Vienna.

Nel secondo tempo i Foxes sono più reattivi e al minuto 29 riescono a pareggiare i conti con il gol di Robertson, che sfrutta al meglio una situazione di power play e segna su assist di Bardaro. A indirizzare nuovamente il match dalla parte dei Capitals è Richter, che al 38′ sigla il 2-1 su assist di Wukovits.

Nell’ultimo periodo gli altoatesini si riversano in avanti alla ricerca del pareggio ma i loro sforzi non vengono premiati a causa della buona difesa austriaca. Nel finale, anzi, Vienna chiude i giochi andando in rete per ben due volte: al 58′ Loney segna al termine di un’azione personale e a 9” dalla sirena Nissner firma il definitivo 4-1 su assist dello stesso Loney.

