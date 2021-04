Hockey ghiaccio, definito il calendario delle amichevoli della Nazionale in vista dei Mondiali 2021 di Riga

Prosegue, al Palaonda di Bolzano, il raduno della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio in vista dei Mondiali di Top Division 2021 di Riga (Lettonia). Per il momento, agli ordini di un coaching staff formato da Giorgio De Bettin, Riku-Petteri Lehtonen e Diego Scandella, si stanno allenando 29 ragazzi. Un mix fra senatori e giovani prospetti, in attesa che si aggreghino al gruppo i giocatori provenienti da Bolzano, Asiago e da altre formazioni ancora impegnate nei rispettivi campionati.

In questa prima parte di raduno è stato definito il calendario delle amichevoli pre-mondiali. L’Italia esordirà sabato primo maggio alle ore 18.00 ad Aosta contro la Francia, match che si ripeterà domenica 2 maggio, sempre alle ore 18.00, a Megève. Martedì 4 maggio alle ore 20.15, invece, gli azzurri saranno impegnati contro la Svizzera a Biel/Bienne, mentre sabato 8 maggio (ore 18.00) e domenica 9 maggio (ore 16.00) al Palaonda di Bolzano andrà in scena una doppia sfida contro l’Austria.

Il portiere Andreas Bernard dice la sua in vista della kermesse iridata: “Non abbiamo la pressione di dover evitare la retrocessione ad ogni costo ma vogliamo dimostrare alle squadre della Top Division che possiamo restare a questo livello per più di una stagione. Questo Mondiale deve servirci per crescere come gruppo, magari inserendo un paio di giovani, e per preparare al meglio la qualificazione olimpica di fine agosto. In quel quadrangolare non potremmo limitarci a vincere una partita, ma dovremmo essere in grado di giocarne tre consecutive allo stesso livello”.

Foto: Carola Semino