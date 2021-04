Serata sfortunata per l’Asiago Hockey che perde in volata la gara-1 della semifinale di Alps League 2020-2021 contro lo Jesenice. In Slovenia finisce 4-3 all’overtime, un ko bruciante per i Leoni che hanno giocato alla pari con gli avversari. I prossimi appuntamenti sono fissati per sabato ad Asiago e martedì 13 aprile nuovamente a Jesenice. Nell’altra semifinale vittoria da pronostico per l’HK Olimpija, che supera il Lustenau per 4-2.

La Misgross parte forte e dopo appena 3’24” sblocca il risultato per mano di Rosa, che va in gol in power play su assist di Gellert. Il vantaggio dei giallorossi dura però soltanto 38”, perché Jezovsek firma subito l’1-1 su suggerimento di Tomazevic. Il primo periodo termina dunque in parità.

In avvio di secondo tempo lo Jesenice completa la rimonta con la rete di Sodja, che segna su assist dello stesso Jezovsek e porta avanti i padroni di casa. L‘Asiago, però, rimane in partita e al 38’ pareggia i conti con il gol di Magnabosco che concretizza una situazione di power play. Passano una trentina di secondi e ancora Jezovsek sigla il 3-2 su assistenza di Tomazevic e Urukalo.

Nel terzo periodo i Leoni spingono alla ricerca del pareggio e riescono ad impattare al 53′ ancora una volta sfruttando il micidiale power play: Rosa riceve da Gellert e timbra la propria doppietta personale. Il risultato non cambia fino alla sirena e si va dunque ai supplementari. L’overtime è combattutissimo e viene deciso solamente dopo 13′ dalla rete di Masic, che regala agli sloveni una pesantissima gara-1.

