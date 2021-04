Golf, Hovland e Ventura al comando del Zurich Classic 2021 dopo il day-1 insieme a Stallings e Garnett

Settimana fuori dall’ordinario quella del PGA Tour. Il principale circuito mondiale del golf sta vivendo infatti il Zurich Classic 2021, evento particolare che vede i giocatori lasciare da parte il classico stroke play e giocare in coppia con spirito certamente rilassato ma non per questo meno competitivo.

Al TPC Louisiana di New Orleans il primo giro è passato agli archivi con la coppia norvegese formata da Viktor Hovland e Kris Ventura e quella americana formata da Scott Stallings e Brice Garnett, che sono scese entrambe sul -10 grazie al format quattro palle che naturalmente asseconda gli score molto bassi in quanto viene preso in considerazione il punteggio migliore di ogni buca per ogni giocatore della coppia. Questo tipo di gioco riduce infatti fortemente i bogey e permette spesso di attaccare le aste con molta più tranquillità.

La classifica è tuttavia molto corta, come era lecito aspettarsi, e a -9 si sono fermate ben sette coppie che inseguono da vicino i leader. Si tratta di Cameron Champ – Tony Finau, Billy Horschel – Sam Burns, Keegan Bradley – Brendan Steel, Mark Hubbard – Sebastian Cappelen, Marc Leishman – Cameron Smith, Louis Oosthuizen e Charl Schwartzel e Kyle Stenley – Kyoung Hoon Lee.

Molto buono anche l’avvio dei favoriti della vigilia, Xander Schauffele e Patrick Cantlay, che hanno raggiunto il -8 e una confortevole settima posizione dopo questo day-1 appaiati ad un’altra coppia interessante come Bubba Watson e Scottie Scheffler.

Foto: LaPresse (AP Photo/Robert Fedez)