Golf, con lo Zurich Classic 2021 torna il format a coppie della Ryder Cup. Rahm e Palmer campioni uscenti

Il PGA Tour si prende una pausa dallo stroke play questa settimana visto che in programma c’è lo Zurich Classic 2021 al TPC Louisiana di New Orleans. Lo scorso anno il torneo è stato cancellato a causa Covid-19, e dunque dopo due stagoni ritorna il particolare evento a coppie, con ben 80 team pronti a sfidarsi per succedere a Jon Rahm e Ryan Palmer che hanno trionfato nel 2019.

Il percorso del TPC Louisiana è giocato par 72 e misura 7425 yards, con un tipico design di Pete Dye volto a far ragionare molto i giocatori su ogni colpo al fine di evitare i bunker e gli ostacoli d’acqua posizionati strategicamente. I dogleg ben strutturati premiano inoltre coloro che riescono a lavorare bene la palla dal tee ed evitare guai col primo colpo, ma dall’altro lato ci sono numerose buche che sanno premiare il coraggio di attaccare.

Degli 80 team in gara 35 passeranno il taglio del venerdì. La prima giornata (e la terza) saranno giocati col formato quattro palle, dove ogni giocatore conclude la propria buca individualmente e viene tenuto in considerazione solamente il migliore dei due score, mentre il secondo (e quarto) round vedranno la formula del colpo alternato, dove una sola palla sarà colpita da entrambi i giocatori, una volta a testa. Questo evento non lascia nessun punto per la classifica ma il montepremi è di 7.4 milioni di dollari.

Oltre a Rahm-Palmer, che proveranno a difendere il titolo, tra le coppie piùinteressanti da seguire ci saranno sicuramente Patrick Cantlay e Xander Schauffele, Cameron Champ e Tony Finau, Tyrrell Hatton e Danny Willett, Justin Rose e Henrik Stenson e gli arrembanti Collin Morikawa e Matthew Wolff.

