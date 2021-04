A sette anni dall’ultima partecipazione, Daniel Martin tornerà al Giro d’Italia in questo 2021. A comunicarlo è la squadra del corridore irlandese, vale a dire la Israel Start-UP, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. L’ultima partecipazione al Giro del vincitore di Liegi-Bastogne-Liegi 2013 e Giro di Lombardia 2014, peraltro, si concluse in modo assai beffardo.

Durante la cronosquadre di apertura del Giro d’Italia 2014, la quale si teneva proprio in Irlanda, a Belfast, Martin cadde e fu costretto a ritirarsi. In precedenza, Daniel Martin aveva partecipato al Giro d’Italia nel 2010, quando fu protagonista di un eccellente scalata sullo Zoncolan. Sul Mostro della Carnia, che in quell’occasione venne domato da Ivan Basso, Martin, il quale all’epoca aveva ventitré anni, giunse nono.

Queste le dichiarazioni di Martin sulla sua partecipazione al prossimo Giro: “Ho conto in sospeso con questa gara dopo la caduta di Belfast. Non vedo l’ora di correrla. Voglio, quantomeno, vincera una tappa, in modo da entrare nel club dei corridori che hanno conquistato una frazione in tutti e tre i grandi giri. L’Italia è un paese che amo e ho ottenuto grandi successi sulle sue strade. Mi sento come se fossi nuovamente un neo professionista quando penso che sarò al via di una manifestazione che conosco a malapena“.

Daniel Martin, peraltro, potrebbe anche puntare a un bel piazzamento in classifica generale. Il corridore irlandese, nel corso della sua carriera, è arrivato più volte in top-10 al Tour de France e pochi mesi fa ha sfiorato il podio alla Vuelta. Il Giro d’Italia è meno adatto alle caratteristiche di Martin rispetto alla corsa spagnola, ma una top-10 può essere un obiettivo alla portata dell’alfiere della Israel Start-UP.

Foto: Lapresse