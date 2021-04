Contro ogni pronostico, Dylan Groenewegen sarà al via del Giro d’Italia 2021. A riportare la notizia è Cyclingnews.com. Il velocista neerlandese della Jumbo-Visma è stato sospeso dopo aver causato la bruttissima caduta di Fabio Jakobsen al Giro di Polonia 2021 e, al momento, è ancora fermo ai box. La sanzione che gli è stata assegnata, però, scadrà in tempo per permettergli di fare il suo esordio stagionale alla Corsa Rosa.

Per Groenwegen, che tra il 2018 e il 2019 ha vinto la bellezza di venti corse, sarà una vera e propria prima volta sulle strade del Bel Paese. Il velocissimo neerlandese, infatti, in carriera non ha mai preso parte alla Corsa Rosa. In compenso, però, ha partecipato più volte al Tour de France e alla Grande Boucle ha conquistato quattro successi parziali: uno nel 2017, due nel 2018 e uno nel 2019.

Groenewegen, per la verità, aveva in programma di partecipare al Giro d’Italia già nel 2020. Per lo sprinter neerlandese, infatti, è pressoché impossibile, ormai, ritagliarsi il suo spazio al Tour de France, data la presenza, nella Jumbo-Visma, di due corridori come Primoz Roglic e Wout Van Aert. Lo sloveno e il belga, giustamente viste le loro qualità, sono le punte principali del team e al loro fianco non c’è spazio per un terzo leader.

Merijn Zeeman, direttore sportivo della Jumbo-Visma, ha parlato del ritorno in gara di Groenewegen. Queste le sue parole: “Inizialmente non avevamo in programma di far esordire Groenewegen al Giro, ma lo slittamento, a causa del Covid, del Giro di Norvegia, ci ha costretti a cambiare i nostri piani. Con questa soluzione siamo sicuri che Dylan potrà riprendere confidenza con le gare e mettere chilometri nelle gambe“.

