È la punta di diamante del ciclismo tricolore, sicuramente l’uomo più atteso in vista del prossimo Giro d’Italia che scatterà l’8 maggio in quel di Torino. Nell’ultima edizione della Corsa Rosa Filippo Ganna ha dato spettacolo, cogliendo addirittura quattro successi di tappa: l’obiettivo è quello di provare a ripetersi, puntando ovviamente alla prima Maglia Rosa.

Dopo la piccola delusione per un mese di marzo non eccezionale che ha visto prima la sconfitta, dopo una serie lunghissima di successi, a cronometro in quel di San Benedetto del Tronto nella Tirreno-Adriatico, e poi una Milano-Sanremo corsa da gregario a causa di qualche linea di febbre, lungo stop nelle corse e tanti allenamenti per il campione del mondo di Imola.

L’alfiere della INEOS Grenadiers è stato per un lungo periodo in altura, sul Teide, in Spagna, per poi rientrare in Italia ed allenarsi in Velodromo con i compagni di squadra della Nazionale italiana per il quartetto, in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Domani il ritorno in gara: al Giro di Romandia. Prove ufficiali in vista della Corsa Rosa per Ganna che potrà testarsi nella specialità prediletta, quella della cronometro: subito un prologo di 4 km ad inaugurare la corsa a tappe elvetica, mentre in chiusura ci saranno 16 chilometri contro il tempo a Friburgo.

Foto: Lapresse