Anche questa volta Matteo Trentin non è riuscito a giocarsi al meglio le proprie carte al Giro delle Fiandre, non per propria scelta. La sfortuna si è messa nuovamente contro il vice campione del mondo dello Yorkshire: una foratura arrivata nel momento decisivo della gara ha frenato la corsa del corridore della UAE Emirates verso il podio.

Le sue parole: “Questa è una corsa stregata per me, non sono mai riuscito a concretizzare più di tanto. In questa campagna del nord non sono stato molto fortunato, ho sempre forato nei momenti critici, eccezion fatta per la Gand-Wevelgem. Oggi ho sperato che la fortuna girasse un po’, ma niente da fare. La parte positiva è la mia condizione fisica, ma allo stesso tempo è anche frustrante”.

Poi, in un tweet, le scuse, per una bestemmia che si è lasciato scappare dopo il cambio della ruota, quando era inquadrato dalle telecamere: “Purtroppo a volte l’adrenalina e il nervoso prendono il sopravvento! Bestemmiare non sta bene, non va bene e sicuro non risolveva la mia situazione. Ci sono molti bambini e ragazzi che seguono le corse ed è nostra responsabilità dare il buon esempio! Mi scuso con tutti per l’accaduto”.

Foto: @UAETeamEmirates/Fizza