Giro delle Fiandre 2021: i favoriti. Van Aert e Van der Poel sopra tutti, ma occhio ad Alaphilippe

Non è passato neanche un anno, ma la sfida si ripropone. In un calendario molto particolare a causa della pandemia l’ultima edizione della Ronde è andata in scena ad ottobre. Ora si torna al programma classico: domenica di Pasqua per il Giro delle Fiandre, una delle corse più attese di tutta la stagione. Non cambiano però i favoriti per il successo rispetto a ciò che è accaduto qualche mese fa.

Sempre quei tre a darsi battaglia, coloro che erano al comando al termine dei muri belgi. Wout van Aert, Mathieu van der Poel e Julian Alaphilippe: un terzetto di fenomeni che vuole ovviamente riscattare la delusione della Milano-Sanremo, sfuggita per la fagianata di Jasper Stuyven.

Ad oggi il più costante e il più atteso sembra essere van Aert. Il belga ha lasciato per centimetri al grande rivale nel 2020 il trionfo alla Ronde, ma lo stato di forma in questa primavera sembra essere dei migliori. Spettacolare alla Tirreno-Adriatico, sul podio alla Classicissima e dominante alla Gand-Wevelgem: ha tutte le carte in regola per chiudere il cerchio.

Condizione non al 100% per il campione olandese van der Poel, che nella gara secca però può ovviamente trovare il colpaccio. La stella dell’Alpecin-Fenix punta a bissare il successo: proverà ad attaccare da lontano per non rischiare di essere beffato nello sprint dal belga?

Fino ad oggi nella Campagna del Nord non ha lanciato grandi segnali il campione del mondo in carica. Alaphilippe potrà sfruttare il lavoro della sua Deceuninck Quick-Step per sorprendere i due più attesi: per lo squadrone belga la miglior difesa è l’attacco, dunque sicuramente giocheranno un ruolo fondamentale gli scatti dei vari Lampaert, Stybar ed Asgreen.

