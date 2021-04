La questione “Super Lega” ha tenuto banco per alcuni giorni nel mondo del calcio e sportivo. L’iniziativa di 12 club, tra cui Milan, Inter e Juventus, era nata con l’intenzione di dar vita a un nuovo torneo dove le squadre più rinomate del Vecchio Continente potessero “vendere” al meglio il loro prodotto e porsi in alternativa al format della Champions League.

Un progetto che poi si è dissolto come neve al sole, ma restano le criticità di un sistema calcistico in cui il discorso economico e la valenza di “intrattenimento” sono tra gli aspetti da analizzare e non sottovalutare. In questo contesto altamente problematico, a causa della pandemia Covid-19, il presidente del Coni Giovanni Malagò ritiene che il lancio della Super Lega sia solo stato rimandato.

“Non mi sentirei di garantire né di escludere che magari tra qualche anno, non credo prima, tutto questo possa concretizzarsi. Certo sarà doveroso lavorare a un accordo con le istituzioni sportive“, ha precisato il n.1 dello sport italiano.

“Durante la pandemia, prima che ricominciasse il campionato, mi ero permesso di dire che il calcio dovesse ripartire, sennò saltava il banco, ma che si doveva approfittare di quel momento per rivedere alcuni contratti assolutamente esagerati“, le parole di Malagò, ospite di ‘Restart’ in onda ieri sera su Rai2 (fonte: Ansa). Una messa in discussione del sistema? A detta del presidente del Coni sarebbe “cosa buona e giusta”.

Foto: LaPresse