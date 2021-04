Vanessa Ferrari ha regalato grandissimo spettacolo in occasione della terza tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica. La Farfalla di Orzinuovi è tornata a gareggiare nell’all-around a cinque anni di distanza dall’ultima volta (Olimpiadi di Rio 2016) e ha regalato grandissime emozioni, nonostante fosse al rientro dopo essere guarita dal Covid-19 e dopo essersi potuta allenare molto poco nelle ultime due settimane.

La 30enne, che al PalaVesuvio di Napoli difendeva i colori della sua Brixia Brescia, ha emozionato sul giro completo e ha dimostrato di essere in ottima forma, pronta per essere grande protagonista tra un decina di giorni agli Europei. La bresciana andrà a caccia del pass per le Olimpiadi di Tokyo proprio attraverso il concorso generale individuale della rassegna continentale: due posti in palio attraverso le qualificazioni di martedì 31 aprile, la Campionessa del Mondo 2006 nell’all-around è pronta per stupire ancora una volta.

Vanessa Ferrari è stata la migliore sul giro completo durante la terza tappa di Serie A. Doppio avvitamento al volteggio (14.500, 2 decimi di bonus), bellissime linee sulle parallele asimmetriche che non toccava da un lustro (13.950, 5.4 il D Score, 1 decimo di bonus), trave molto solida (13.350, 5.3 la nota di partenza), 12.800 al corpo libero (5.8 le difficoltà, 0.3 di accredito, tre decimi di penalità) dove è caduta fuori dalla pedana durante l’ultima diagonale. Il totale parla di 54.600, che diventano 54.000 punti se si tolgono i vari abbuoni previsti soltanto nelle gare italiane.

Stiamo parlando di un eccellente punteggio, anche perché bisogna virtualmente aggiungere un punto secco se non fosse caduta al quadrato. Score di rilievo con cui si può puntare a qualcosa di importante agli Europei, anche perché ci sono diverse cose che possono essere migliorate durante la prossima settimana. Secondo posto di giornata per Martina Maggio (54.300), terzo per Manila Esposito (53.600). Nelle precedenti tappe le migliori nell’all-around erano state Martina Maggio (Brixia Brescia, ad Ancona) e Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia, a Siena quando erano assenti tutte le brixiane).

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi