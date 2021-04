Ginnastica, Larisa Iordache ricoverata in ospedale per infezione renale. Finali di Specialità a rischio

Larisa Iordache è stata ricoverata in ospedale dopo le qualificazioni degli Europei 2021 di ginnastica artistica, andate in scena mercoledì 21 aprile alla Jakobshalle di Basilea (Svizzera). La rumena ha risentito di febbre e dolori di varia natura, i primi esami hanno rivelato un’infezione renale e ha trascorso la giornata di ieri presso il nosocomio elvetico. Lo scricciolo di Bucarest era stata eccellente quarta nel turno eliminatorio e aveva strappato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021, riuscendo a beffare la nostra Martina Maggio per appena tre decimi di punto (l’azzurra avrebbe portato a casa un pass non nominale per l’Italia).

Questo è il motivo per cui la 24enne non disputerà la Finale all-around, in programma oggi pomeriggio (dalle ore 13.30). Larisa Iordache, che nel 2017 dovette affrontare un infortunio al tendine d’Achille ed è restata fuori dal circuito per praticamente tre anni, si trova a dover fronteggiare anche questo problema. Auguriamo una pronta guarigione alla ginnasta, già argento nel concorso generale individuale ai Mondiali 2014 e vincitrice di sette medaglie d’oro agli Europei oltre che dell’argento olimpico con la squadra a Londra 2012.

Nelle prossime ore si saprà se riuscirà a partecipare alle Finali di Specialità in programma domenica: è la superfavorita per l’oro alla trave e può brillare anche al corpo libero (vinse il titolo continentale nel 2012 e nel 2014).

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi