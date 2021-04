Desiree Carofiglio ha fatto il suo rientro in gara, a sei mesi di distanza dalla rottura del tendine d’Achille. La ginnasta si era infatti infortunata a inizio ottobre durante un allenamento e si era dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. La milanese è uno dei migliori elementi della nostra Nazionale, protagonista ai Mondiali 2019 dove l’Italia conquistò una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre.

La 21enne, che era stata fondamentale soprattutto col suo eccellente esercizio al corpo libero durante la rassegna iridata, ha indossato il body in occasione della terza tappa della Serie B 2021 di ginnastica artistica, andata in scena venerdì sera al PalaVesuvio di Napoli (l’evento ha preceduto le prove di Serie A disputate ieri). Naturalmente Desy è ancora in recupero e non può essere ancora al top della forma, ma era importantissimo rimettersi in gioco e ritrovare il campo gara.

Carofiglio ha difeso i colori della FutureGym 2000 di Fizzonasco, esibendosi su due attrezzi. Alle parallele asimmetriche ha eseguito una buona prova (13.050, 4.8 il D Score, un decimo di abbuono), mentre alla trave ha ottenuto 11.500 (3.9 la nota di partenza). Siamo ancora lontani dagli esercizi di lusso che l’azzurra è in grado di esibire in condizioni di forma ideali, ma siamo comunque sulla strada giusta e può provare fino in fondo a rientare nel discorso convocazioni perr le Olimpiadi di Tokyo.

Foto LPS/Filippo Tomasi