Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2021 di ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale sarà esclusivamente per individualiste, non è prevista la prova a squadre. Verranno messi in palio due pass per le Olimpiadi di Tokyo attraverso le qualificazioni del concorso generale individuale.

Proprio con l’obiettivo di staccare il biglietto per i Giochi si presenteranno all’appuntamento Vanessa Ferrari e Martina Maggio (si potrà conquistare massimo un posto per Paese attraverso questo meccanismo). La bresciana è tornata a gareggiare nell’all-around dopo cinque anni di assenza ed è parsa in ottima forma durante l’ultima tappa di Serie A, sebbene fosse reduce da uno stop dovuto alla positività al Covid-19. La Farfalla di Orzinuovi si è rimessa in gioco sul giro completo a 30 anni e vuole stupire per l’ennesima volta nella sua folgorante carriera.

La brianzola ha dato più volte dimostrazione di continuità e concretezza sui quattro attrezzi, crescendo progressivamente e in maniera convincente: la 19enne ha tutte le carte in regola per rendersi protagonista di una bella gara e per tenere alto il tricolore. Rispondono presente alla chiamata altre due Fate, ovvero Giorgia Villa e Alice D’Amato, entrambe protagoniste col body azzurro ai Mondiali 2019, dove l’Italia conquistò una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre (proprio per questo motivo non possono competere per il pass olimpico).

La bergamasca ha sciorinato due esercizi di lusso tra trave e parallele asimmetriche in Serie A, c’è da aspettarsi una prova di spessore anche in ambito internazionale, con la speranza di poter lottare per le medaglie. La genovese non ha brillato in occasione dell’ultima gara, ma è particolarmente agguerrita e tenterà di ripetere l’exploit degli Europei 2019, quando si mise al collo una splendida medaglia di bronzo alle parallele asimmetriche. Di seguito le convocate dell’Italia per gli Europei 2021 di ginnastica artistica femminile, la partenza per Basilea è prevista per domenica 18 aprile.

CONVOCATE ITALIA FEMMINILE EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

Alice D’Amato

Vanessa Ferrari

Martina Maggio

Giorgia Villa

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi