VIDEO Ginnastica, i migliori esercizi degli Europei 2021. Ferrari, Listunova, Melnikova, Nagornyy e gli imperdibili

Gli Europei 2021 di ginnastica artistica hanno regalato diversi esercizi di pregevole fattura. Ammirevole l’all-around di Viktoriia Listunova, incoronata reginetta ad appena 15 anni. Stupendi le parallele asimmetriche di Angelina Melnikova e la trave di Melanie De Jesus Dos Santos. Al corpo libero gli show di Jessica Gadirova, Vanessa Ferrari e Angelina Melnikova (in qualifica, in finale si è dovuta accontentare dell’argento).

Corpo libero surreale del russo Nikita Nagornyy (impreziosito dal triplo carpio indietro, difficoltà impossibile mai eseguita prima in gara da un uomo) e i granitici anelli del greco Eleftherios Petrounias. Di seguito i VIDEO dei migliori esercizi degli Europei 2021 di ginnastica artistica.

The Lord of the Rings is back!! The 5th European title on rings for Eleftherios Petrounias!!! pic.twitter.com/eQFfNOaFYd

— European Gymnastics (@UEGymnastics) April 24, 2021