Finale di Coppa Italia col pubblico: 4300 tifosi per Juventus-Atalanta al Mapei Stadium

Il pubblico più finalmente tornare negli stadi. La Finale della Coppa Italia, in programma il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, avrà una cornice di tifosi sugli spalti: 4300 persone potranno assistere dal vivo al confronto tra Juventus e Atalanta.

Da giorni il Dipartimento dello Sport, col sottosegretario Valentina Vezzali, era al lavoro per permettere ad alcuni eventi sportivi di avere una quota di spettatori (tra di essi anche gli Internazionali d’Italia di tennis). Andrea Costa, sottosegretario alla salute, ha confermato il sì da parte del Governo. Si parla del 20% della capienza dell’impianto, dunque circa 4300 persone.

Come evidenzia Costa, il CTS sta studiando il protocollo per permettere di aggiungere lo stadio e seguire la partita in sicurezza nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Un via libera che arriva dopo aver garantito il 25% di tifosi allo stadio per gli Europei.

Paolo Dal Pino, Presidente di Lega, ha commentato in questo modo: “Ringraziamo il Governo per aver accolto la nostra richiesta di far tornare il pubblico in occasione della prossima finale di Coppa Italia, è un segnale verso la normalità di cui tutti abbiamo bisogno. Restiamo fiduciosi di poter aprire gli stadi per le ultime giornate di campionato a mille spettatori in totale sicurezza”.

Foto: Lapresse