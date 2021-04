Fabio Turchi-Dylan Bregeon oggi: orario, tv, programma, streaming titolo UE massimi leggeri

Fabio Turchi sfiderà questa sera nella nuova edizione della Milano Boxing Night il francese Dylan Bregeon. In palio c’è la cintura UE per quanto riguarda i massimi leggeri, con il fiorentino che cerca di rimettersi in moto verso proiezioni un po’ più alte, sempre a livello continentale.

Si tratta di una serata, quella dell’Allianz Cloud (ex PalaLido), particolarmente ricca di appuntamenti, visto che il sottoclou è di alto livello pur se quello di Turchi e Bregeon è l’unico titolo a livello sovranazionale in palio. Turchi, ieri, nel peso è risultato essere a quota 90.250 kg, Bregeon a 89.350. L’unico altro titolo in palio è quello italiano dei supermedi tra Luca Capuano e Ivan Zucco.

Fabio Turchi-Dylan Bregeon è il main event della serata e seguirà i confronti tra Francesco Patera e Nicola Henchiri e quello tra Ivan Zucco e Luca Capuano per il vacante titolo italiano dei pesi supermedi. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MILANO BOXING NIGHT 2021: PROGRAMMA

VENERDÌ 16 APRILE

Dalle ore 19.30

Eventi principali:

Fabio Turchi vs Dylan Bregeon (vacante titolo UE pesi massimi leggeri)

Francesco Patera vs Nicola Henchiri (nessun titolo)

Ivan Zucco vs Luca Capuano (titolo italiano supermedi)

MILANO BOXING NIGHT 2021: TV E STREAMING

DIRETTA STREAMING – DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport (Turchi-Bregeon)

Foto: FPI