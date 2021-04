F1, UFFICIALE: cancellato il Gran Premio del Canada 2021. Al suo posto entra in calendario la Turchia

Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state confermate ufficialmente quest’oggi dall’annuncio della cancellazione del Gran Premio del Canada 2021, che verrà sostituito nelle stesse date dal Gran Premio di Turchia. Il circuito di Istanbul Park si appresta quindi ad ospitare il circus per il secondo anno consecutivo (come Imola e Portimao), mentre Montreal dovrà attendere fino al 2022 per tornare ad accogliere il paddock.

“Se da una parte siamo delusi di non poter correre in Canada in questa stagione, dall’altra siamo entusiasti di confermare che la Turchia ospiterà un Gran Premio nel 2021 dopo l’incredibile gara dello scorso anno. So che tutti i nostri fan sono eccitati dall’intenso inizio di stagione e la Turchia è un grande circuito in grado di offrire grandi battaglie in pista“, ha commentato il nuovo CEO della F1 Stefano Domenicali.

“Voglio ringraziare i promoter e le autorità canadesi per tutti i loro sforzi compiuti nelle ultime settimane, ma la situazione attuale ha reso i nostri piani impossibili – prosegue il manager imolese – Voglio anche ringraziare il promoter e le autorità in Turchia per la loro continua disponibilità a ospitare una gara di Formula 1 che dimostra l’enorme interesse per il nostro sport“.

Il Gran Premio di Turchia 2021 si disputerà da venerdì 11 a domenica 13 giugno e sarà valevole come settimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’anno scorso Lewis Hamilton si impose ad Istanbul con la Mercedes al termine di una gara pazza, sotto la pioggia, festeggiando inoltre la certezza aritmetica del settimo titolo iridato in carriera.

Foto: Lapresse