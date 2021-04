Sebastian Vettel, reduce da un 2020 letteralmente grigio con la Ferrari, confidava nell’approdo in Aston Martin (l’ex Racing Point) per tornare a sorridere e, soprattutto, a fare vedere il suo reale valore in pista. Per sua sfortuna, invece, il Mondiale 2021 è iniziano nel modo peggiore per il nativo di Heppenheim. Dopo aver girato troppo poco nel corso dei test pre-stagionali di Sakhir, per colpa di problemi tecnici assortiti sulla sua AMR21, anche l’esordio del Gran Premio del Bahrain ha presentato un conto salatissimo al tedesco, ampiamente fuori dalla zona punti e, soprattutto, autore di un tamponamento ad Esteban Ocon che ha davvero stupito tutto il Circus.

Il commento del quattro volte campione del mondo è schietto, quanto amaro: “Non mi sento ancora a mio agio con la mia vettura – le sue parole riportate da motorsport.com – So bene che ci sono ancora problemi che il team deve risolvere. Probabilmente a Sakhir abbiamo vissuto il weekend che non ci saremmo aspettati, ma ci sono molte cose che abbiamo imparato in gara che dobbiamo affrontare. Vedremo quanto velocemente sapremo porvi rimedio, ma non nascondo che in macchina ancora non mi sento cose fossi a casa”.

L’analisi dell’ex Red Bull e Ferrari prosegue in questo modo: “Ci sono molte cose con le quali sto combattendo tanto da non potermi concentrare solo sulla guida. Prima dobbiamo affrontare i problemi trovare una soluzione. Le difficoltà non dipendono da problemi di adattamento alla macchina, ma da guai che devono essere risolti”.

Quando vedremo la vera Aston Martin? “E’ difficile dirlo, perché adesso siamo a meno della metà del percorso di crescita. Ci sono problemi così grossi che mi impediscono di sentire la macchina per andare forte. Per ora mi sono adeguato al modo in cui la macchina vuole essere guidata, ma ovviamente non è così che si può dare il meglio”.

Ad ogni modo Seb Vettel spiega come il nuovo ambiente sia positivo e costruttivo: “Mi trovo bene in squadra. Ovviamente, mi dispiace per il primo weekend di gara così così brutto, ma so quanta preparazione ci voglia prima dell’inizio di una stagione. In Bahrain abbiamo capito molte cose e cercheremo di lavorare sodo per riportarci dove vorremmo essere: penso che le prossime due gare saranno molto utili per calmare le acque”.

