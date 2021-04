F1, problemi tecnici per la Ferrari di Charles Leclerc a Imola: la causa

La Ferrari non ha iniziato al meglio il weekend riservato al GP di Emilia Romagna, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Nel corso delle prove libere 1, incominciate alle ore 11.00, i meccanici del Cavallino Rampante hanno verificato alcuni parametri sulla monoposto di Charles Leclerc, come ha fatto sapere Sky Sport. Per il momento non sono emersi ulteriori dettagli, ma qualche problema sulla vettura del monegasco c’è sicuramente stato, visto che il pilota ha completato appena quattro giri nel corso della prima parte di sessione e non ha ottenuto tempi cronometrati validi.

Dopo la bandiera rossa, esposta per l’incidente di Sergio Perez (Red Bull) ed Esteban Ocon (Alpine), Charles Leclerc è tornato in pista. Mancavano una decina di minuti alla conclusione e il giovane del Principato si è esaltato, timbrando il quarto tempo della mattinata, a 0.232 dalla Mercedes di Valtteri Bottas, il quale precede il compagno di squadra Lewis Hamilton di 41 millesimi e la Red Bull di Max Verstappen di 58 millesimi.

Sembra dunque che la Ferrari abbia risolto le criticità riscontrate e possa proseguire al meglio questo fine settimana casalingo, ma indubbiamente l’avvio non è stato dei più confortanti. Buone risposte anche da parte di Carlos Sainz, che è sesto con l’altra Ferrari a 0.324 di ritardo dal leader.

FOTOCATTAGNI