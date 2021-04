Accantonato ormai quasi definitivamente il sogno di tornare in Red Bull, Pierre Gasly si sta ritagliando un ruolo molto interessante di prima guida in un team di metà classifica ma in continua crescita come AlphaTauri. Il pilota francese sta affrontando quest’anno la quarta stagione a tempo pieno nel Mondiale di Formula 1 ed ha già dimostrato di poter ambire a piazzamenti di prestigio (5° in qualifica a Sakhir e Imola), ma finora ha raccolto poco in gara a causa di due domeniche sfortunate.

“Stiamo parlando di parecchi anni perché ovviamente non diventi un top team entro un anno o due, si tratta di un progetto a lungo termine. La squadra si sta impegnando e sta facendo molto per creare la propria identità ed essere un forte competitor in Formula 1“, spiega Gasly in un’intervista a Race Fans parlando delle prospettive future di AlphaTauri nel circus.

“È troppo presto per sapere se avranno tutto ciò che serve per combattere contro squadre come Mercedes e Red Bull. Ad oggi il team è troppo piccolo, ma se aumenteranno risorse, soldi e infrastrutture, perché non potrebbe accadere? Abbiamo visto che in MotoGP alcuni team ufficiali o privati possono combattere contro i migliori. Il regolamento sta andando in questa direzione, per cui credo che potrebbe accadere un giorno“, dichiara l’ex Red Bull.

“Restare in AlphaTauri? Perché no, alla fine il mio obiettivo in F1 è molto chiaro, voglio lottare per vittorie e campionati. Mi alleno quotidianamente per essere in grado un giorno di lottare per il titolo, e se questo progetto funziona e ci mette in una posizione in cui possiamo combattere, allora perché non restare? Non vedo alcun problema”.

A proposito degli avversari più temibili in futuro: “Max (Verstappen, ndr) sarà sicuramente tra i piloti da battere, è già in quella posizione ed è solo una questione di tempo prima che diventi campione del mondo su una macchina che glielo consente, ed anche Charles (Leclerc, ndr) sarà lassù. Non ho mai battagliato contro George (Russell, ndr), ma immagino sarà della partita anche lui. Ocon? E’ un buon pilota, penso però che sia presto per dire se sarà in grado di lottare per il titolo. Penso che Max e Charles abbiano fatto vedere abbastanza per dimostrare di essere in alto un giorno“.

Foto: Lapresse