E’ arrivato un 18° posto per Mick Schumacher nelle qualifiche del 2° round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Imola, il tedeschino della Haas ha voglia di accrescere le proprie qualità alla guida della vettura americana, cercando di far tesoro di tutti gli aspetti legati alla gestione del fine-settimana.

In questo contesto, Mick ha grandi motivazioni, pur consapevole delle difficoltà. Un time-attack nel quale un piccolo errore alla Variante Alta gli ha impedito di migliorare il proprio tempo, ma oggettivamente non tale da cambiare di molto il suo posizionamento. La monoposto degli States non è così prestazionale e pertanto Schumi Jr. dovrà puntare sulla consistenza piuttosto che sulla velocità pura allo stato attuale delle cose.

“Stavo spingendo, ma purtroppo un errore mi ha fatto perdere uno/due decimi. L’aspetto positivo è che comunque ho migliori sensazioni alla guida della macchina e alla fine è la gara a contare maggiormente. Nel corso delle prove libere, la Haas si è comportata abbastanza bene, ma tutto può cambiare anche in relazione alle temperature“, ha precisato Mick (fonte: sito ufficiale del team statunitense).

“Sono consapevole di quello che non è andato per il verso giusto in Bahrain e quindi voglio ottenere qualcosa di diverso per questo weekend. Non vedo l’ora di correre domani“, la chiosa del teutonico.

Foto: LaPresse