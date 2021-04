C’è un clima positivo in Ferrari dopo che i primi due round del Mondiale 2021 di F1 sono andati in scena. La Rossa, reduce da un campionato 2020 molto complicato, sta provando un po’ a rimettere insieme i pezzi del puzzle, ma risalire la corrente in un contesto tecnico limitato dai regolamenti non è affatto semplice.

Quest’annata, se si va a ben vedere, ha tutti i connotati della transizione, pensando a quanto accadrà nella stagione prossima, quando vi saranno macchine completamente diverse e nella quale tutti partiranno da un “foglio bianco”. In quest’ottica, però, la scuderia di Maranello sta lavorando alacremente per estrarre il meglio dal progetto della SF21 che, pur da una base molto precaria della SF1000, sta facendo vedere delle buone cose.

A dimostrarlo è stata la prova di Imola dove le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz hanno terminato in quarta e quinta posizione. Soddisfatti entrambi i piloti, in particolare l’iberico, nuovo arrivato sotto l’insegna del Cavallino Rampante. Carlos, infatti, ha manifestato apertamente grande felicità per il feeling con i tecnici e i meccanici e questa è sicuramente una buona base per il futuro.

“Sono molto contento dell’atmosfera in squadra in questo momento. Sinceramente mi sento molto vicino al 100% come parte di questa scuderia. La sensazione è quella di essere a casa, mi sto divertendo in Italia. Mi manca solo la vittoria, ma lavoriamo per migliorarci e crescere insieme al team“, le parole dello spagnolo a Sky Sport F1.

Foto: LaPresse