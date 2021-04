Lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso in ottava posizione il suo primo GP con la Ferrari in F1. In Bahrain, a Sakhir, Carlos ha avuto un approccio abbastanza conservativo, cercando di non commettere errori e scoprendo giro dopo giro una macchina molto diversa dalla McLaren.

Le sensazioni dell’iberico sono state positive e il feeling con la scuderia di Maranello e la vettura è stato confortante. Per questo, in vista del prossimo weekend di Imola che comincerà domani, la voglia di far bene non manca, essendo anche un fine-settimana significativo per la Rossa: “Correre in Italia per un pilota Ferrari è sempre emozionante. Mi mancherà questo fattore, ma l’atmosfera è speciale“, ha sottolineato l’iberico in conferenza stampa.

Sainz ha fatto poi un passo indietro, parlando dell’esordio in Bahrain: “Gara positiva, a Sakhir la velocità c’era e questo dà fiducia“. Una SF21 che, però, Carlos non conosce ancora alla perfezione e per questo i confronti con il compagno di squadra Charles Leclerc sono importanti: ” Da Charles ho imparato per la gestione della macchina e sono molto sorpreso di come sono andato bene nel Q1 e nel Q2. Ma ho tanto da imparare e tanti errori da fare. Solo così si migliora“.

E dunque, con ottimismo, si guarda a quel che sarà, con la consapevolezza che sarà difficile poter andare oltre una terza fila nelle qualifiche, considerando la forza della Mercedes e della Red Bull.

Foto: LaPresse