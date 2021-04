Equitazione, ridisegnati i calendari della Nations Cup 2021: le variazioni per dressage, completo e salto ostacoli

Diverse cancellazioni e modifiche colpiscono i calendari della Nations Cup di equitazione per quel che concerne salto ostacoli, dressage e completo. Andiamo a scoprire quali sono i cambiamenti principali per tutte le gare in programma.

Al momento resta confermato il programma del salto ostacoli, che prevede sette tappe per la Europe Division 1, della quale fa parte l’Italia, prima delle Finali di Barcellona ad ottobre. Gli azzurri saranno in gara a maggio in Francia, a giugno in Polonia, a luglio in Gran Bretagna e ad agosto in Irlanda. Modifiche sono invece state apportate ai calendari delle qualificazioni degli altri Continenti.

Per quanto riguarda il dressage, dopo la tappa andata in scena a metà marzo a Wellington, in Florida, USA, sono state cancellate la tappa lusitana di Alter do Chao in programma a fine aprile e quella svedese di Falsterbo di metà luglio, mentre è stata spostata ad inizio luglio quella prevista a Rotterdam, nei Paesi Bassi.

Per quel che concerne il completo salta purtroppo la tappa italiana dei Pratoni del Vivaro, inizialmente in programma a metà giugno e poi spostata ad ottobre-novembre ed ora definitivamente cancellata, così come era già toccato alla tappa di Waregem, prevista a settembre in Belgio. Al posto della prova belga potrebbe svolgersi la tappa irlandese di Ballindenisk, spostata proprio a settembre dalle iniziali date di fine aprile.

FEI Nations Cup Jumping

14 maggio 14.00 CSIO5* La Baule (Francia) con l’Italia

06 giugno 15.00 CSIO5* San Gallo (Svizzera) senza Italia

20 giugno 12.00 CSIO5* Sopot (Polonia) con l’Italia

25 giugno 18.00 CSIO5* Rotterdam (Paesi Bassi) senza Italia

16 luglio 15.00 CSIO5* Falsterbo (Svezia) senza Italia

23 luglio 14.15 CSIO5* Hickstead (Gran Bretagna) con l’Italia

20 agosto 15.00 CSIO5* Dublino (Irlanda) con l’Italia

01-02-03 ottobre, CSIO5* Barcellona (Spagna) Finali

FEI Nations Cup Eventing

27-30 maggio, CCIO4*-NC-S Houghton Hall (Gran Bretagna)

24-27 giugno, CCIO4*-NC-S Strzegom (Polonia)

12-15 agosto, CCIO4*-NC-S Le Pin au Haras (Francia)

12-15 agosto, CCIO4*-NC-S Bromont (Canada)

19-22 agosto, CCIO4*-NC-S Arville (Belgio)

Settembre, CCIO4*-NC-S Ballindenisk (Irlanda)

07-10 ottobre, CCIO4*-NC-L Boekelo (Paesi Bassi)

FEI Nations Cup Dressage

29-30 maggio, CDIO5* Compiègne (Francia)

01-04 luglio, CDIO5* Rotterdam (Paesi Bassi)

14-19 settembre, CDIO5* Aachen (Germania)

Foto: Claudio Bosco LPS