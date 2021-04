Equitazione, Campionati Italiani salto ostacoli 2021: Giulia Martinengo Marquet in testa dopo la prima prova

I Campionati Italiani Assoluti 2021 per quanto concerne il salto ostacoli dell’equitazione sono scattati oggi, venerdì 30 aprile, negli impianti del Circolo Ippico “Le Siepi” di Cervia da domani: in palio, oltre al titolo nazionale, anche i primi pass per gli azzurri per lo CSIO di Roma Piazza di Siena, che si terrà dal 26 al 30 maggio 2021.

Il Campionato Italiano Assoluto sarà assegnato dopo due prove: oggi è andata in scena una gara a tempo tabella C (h. 150), mentre domani si chiuderà con una gara a due percorsi (h. 160), sulla falsariga della Coppa delle Nazioni, che definirà il podio dei Campionati.

Dopo la prima prova odierna, con 40 binomi al via, è in testa Giulia Martinengo Marquet su Elzas, con 84.26, davanti a Miklos Csillaghy su Deniro, secondo con 88.78, mentre è terzo il campione italiano in carica, Piergiorgio Bucci, su Najade D’Elsendam Z, con 88.83.

Quarto Riccardo Pisani su Charlemagne Jt Z, quinto Giuseppe Rolli su Balisto Z, sesto Michael Cristofoletti su Whysol Cassia Pleasure, settima Ludovica Minoli su Jus de Krack, ottavo Luca Marziani su Lightning, nona Francesca Ciriesi su Cape Coral, decimo Guido Franchi su Curcuma.

Si qualificheranno per Piazza di Siena i primi tre binomi classificati nel Campionato Italiano Assoluto: il vincitore avrà diritto di accedere (previa qualifica, se prevista) al Gran Premio dello CSIO, mentre il secondo e terzo classificato saranno inseriti o nella lista dei cavalieri con possibilità di accesso al Gran Premio o in quella dei cavalieri che parteciperanno allo CSIO.

Foto: LM / Giancarlo Dalla Riva