Dove giocherà Jannik Sinner i prossimi tornei? Il calendario delle prossime settimane

Jannik Sinner si è reso protagonista di un’autentica cavalcata al Masters 1000 di Miami, qualificandosi per la finale del prestigioso torneo di tennis sul cemento statunitense. L’altoatesino ha dimostrato tutto il suo talento in terra americana, ha regolato tutti gli avversari che si è trovato davanti (l’ultimo è stato l’ostico spagnolo Roberto Bautista-Agut) e si è così guadagnato l’accesso all’atto conclusivo contro il solido polacco Hubert Hurkacz. Si tratta di un rivale difficile da leggere e da affrontare, ma l’azzurro ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio domenica 4 aprile (ore 19.00).

Il 19enne, che in caso di vittoria salirà addirittura alla 14ma posizione del ranking ATP (in caso di sconfitta sarà numero 22 al mondo), è ormai una bellissima realtà del panorama internazionale e l’Italia si coccola questo gioiello. La stagione del tennis è appena incominciata e, finito un evento, si pensa già al successivo. Dove giocherà Jannik Sinner i prossimi tornei? Qual è il suo calendario agonistico per le prossime settimane?

Il nostro portacolori si è iscritto al Masters 1000 di Montecarlo (11-18 aprile), all’ATP 500 di Barcellona (19-25 aprile), all’ATP 250 di Monaco (26 aprile-2 maggio), al Masters 1000 di Madrid (2-9 maggio) e al Masters 1000 di Roma (9-16 maggio). Si tratterebbe di cinque settimane consecutive in gara, sempre sulla terra battuta. Appare molto difficile che Jannik Sinner si presenti a tutti gli eventi, verosimilmente ci saranno dei forfait nel prossimo futuro.

Sicuramente lo vedremo agli Internazionali d’Italia, evento di preparazione al Roland Garros (secondo Slam della stagione, 23 maggio-6 giugno). Lo stesso discorso si potrebbe fare per Montecarlo e Madrid. Possibile una cancellazione per l’evento in Baviera, da valutare l’appuntamento in terra catalana. Di seguito il calendario di Jannik Sinner per le prossime settimane.

I PROSSIMI TORNEI DI JANNIK SINNER: IL CALENDARIO

11-18 aprile Masters 1000 Montecarlo

19-25 aprile ATP 500 Barcellona

26 aprile-2 maggio ATP 250 Monaco

2-9 maggio Masters 1000 Madrid

9-16 maggio Masters 1000 Roma

* Tornei a cui è per il momento iscritto. Partecipazione effettiva da confermare.

Foto: Lapresse