Curling, Mondiali femminili 2021: al via la rassegna dopo i casi di positività. Resta in standby la Germania

I Mondiali femminili di curling non sono iniziati sotto i migliori auspici. Solo pochi giorni fa sono stati, infatti, registrati due casi di positività. Gli organizzatori dopo la momentanea decisione di congelare l’inizio della manifestazione, in programma a partire da oggi 30 aprile a Calgary, hanno stabilito che lo screening effettuato su atlete e staff possa consentire l’avvio della rassegna iridata.

Ieri ci sono state le prove ufficiali pre-gara alle quali, però, non ha potuto prendere parte la Germania, team nel quale sono stati registrati i due casi di positività al Covid. Al momento le atlete teutoniche sono costrette a rimanere in hotel, in attesa degli esiti degli ulteriori testi ai quali sono state sottoposte.

Fortunatamente le persone che hanno contratto il virus sarebbero asintomatiche, i restanti membri del team della squadra interessata riceveranno l’approvazione per tornare allo sport al termine di ulteriori test, inclusi i test per le varianti.

I protocolli completi di salute e sicurezza messi in atto per il campionato hanno assicurato che l’integrità della bolla della competizione rimanesse intatta durante questa situazione e non vi fosse alcun rischio che le persone colpite interagissero con altri atleti o con la comunità locale.

Foto: WCF