Vincenzo Nibali è pronto a riattaccare il numero alla schiena. Lo Squalo dello Stretto, infatti, tornerà in gara il 19 di aprile al Tour of The Alps. Nella gara a tappe che si snoda lungo le strade del Trentino-Alto Adige, il messinese, che ricordiamo essere fermo dalla Milano-Sanremo, andrà a caccia della condizione migliore in vista di due grandi obiettivi della sua annata, vale a dire la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro d’Italia.

Al Tour of The Alps, che come sempre presenta un tracciato pieno zeppo di salite, Nibali troverà il terreno ideale per rifinire la condizione in vista degli appuntamenti più importanti, ma anche per provare a ottenere qualche buon risultato che, dal punto di vista del morale, non fa mai male. Lo Squalo dello Stretto ha un ottimo rapporto con questa gara e l’ha già vinta nel 2008 e nel 2013. Inoltre, nel 2019, anno in cui si è svolta l’ultima edizione dell’ex Giro del Trentino, è giunto terzo.

Nibali ha parlato della sua partecipazione al Tour of The Alps in un’intervista rilasciata alla Gazzetta, queste le sue parole: “Il Tour of The Alps, come sempre, è un appuntamento chiave della mia primavera. E’ una di quelle gare disegnate in modo perfetto per esaltare le qualità degli uomini da grandi giri. Ogni anno, poi, c’è sempre una startlist di alto livello e questo permette di mettersi veramente alla prova. Sarà una corsa fondamentale per capire a che punto è il mio stato di forma e cercherò di ottenere qualche bel risultato che possa darmi morale in vista di Liegi e Giro“.

Il miglior risultato ottenuto da Nibali in questo 2021, al momento, è il nono posto conquistato nella classifica generale della Corsa dei due Mari. Chiaramente, però, ora lo Squalo dello Stretto è chiamato a crescere di condizione per riuscire a essere protagonista al Giro, al Tour e, soprattutto, alle Olimpiadi di Tokyo.

