Ciclismo, il Team DSM parteciperà al Tour of the Alps con Bardet e Hindley

La nazionale italiana non prenderà parte all’edizione 2021 del Tour of The Alps poiché il CT Davide Cassani ha incontrato delle difficoltà nel trovare dei corridori disponibili per essere convocati. Al loro posto, stante quanto riportato in una nota ufficiale dell’organizzazione, ci sarà il Team DSM. Il sodalizio tedesco, peraltro, ha fatto sapere che prenderà parte alla corsa a tappe nostrana con due dei suoi migliori scalatori, vale a dire l’australiano Jai Hindley e il francese Romain Bardet.

Il Team DSM non ha ancora comunicato i propri piani per quanto riguarda i grandi giri. Tuttavia, la decisione di portare all’ex Giro del Trentino sia Jai Hindley che Romain Bardet fa pensare che, ambedue, potrebbero prendere parte al Giro d’Italia. Hindley è il vicecampione in carica della Corsa Rosa e, sicuramente, la corsa a tappe di tre settimane che si snoda lungo le strade del Bel Paese è più adatta alle sue caratteristiche rispetto al Tour de France.

Bardet, invece, aveva in programma di partecipare alla Corsa Rosa già l’anno scorso, ma, successivamente, la pandemia lo costrinse a rivedere i suoi piani. Prendere parte al Tour of the Alps, inoltre, vuol dire sicuramente sacrificare la Freccia Vallone e, probabilmente, rinunciare all’Amstel Gold Race. Essendo ambedue classiche molto adatte al transalpino, il fatto che le salti significa che, per forza di cose, l’ex Giro del Trentino gli servirà per preparare un appuntamento più grande.

Al momento né Bardet né Hindley hanno rubato l’occhio in queste prime gare stagionali. Il francese è giunto ottavo alla Tirreno-Adriatico, mentre l’australiano ha concluso al diciottesimo posto la Parigi-Nizza e si è ritirato dalla Volta a Catalunya per via di alcuni problemi fisici.

