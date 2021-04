Canottaggio, rinviate a lunedì 19 aprile le decisioni sulla disputa dei Mondiali Under 23 e degli Europei Junior

Sono state rinviate a lunedì prossimo, 19 aprile, le decisioni sui Mondiali Under 23 e sugli Europei Junior di canottaggio: la prima manifestazione è in programma a Racice, in Repubblica Ceca, dal 7 all’11 luglio, mentre la seconda, inizialmente prevista il 22 e 23 maggio a Monaco, in Germania, era stata cancellata meno di un mese fa, ma potrebbe essere disputata il 9 e 10 ottobre.

Sulla rassegna ceca pende l’approvazione dell’Agenzia Nazionale dello Sport (Organizzazione Governativa) e del Ministero della Salute, mentre per quanto concerne la kermesse teutonica, dopo l’annuncio del 22 marzo in merito alla cancellazione, il Comitato Organizzatore sta riesaminando le possibili opzioni per una nuova data.

Foto: Danilo Vigo LPS