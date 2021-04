A pochi giorni dal termine degli Europei di Varese, che hanno visto l’Italia protagonista con otto medaglie, di cui tre d’oro, il grande canottaggio internazionale resta in Italia, pur trasferendosi a Piediluco, sede della 35ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja.

Sul lago di Piediluco le gare si svolgeranno da venerdì 16 a domenica 18 aprile ed il DT della Nazionale italiana, Francesco Cattaneo, ha convocato 94 atleti per la manifestazione, dei quali 32 senior, 12 pesi leggeri, 39 under 23 ed 11 junior.

Si inizia venerdì pomeriggio con le batterie, che qualificheranno alle finali di sabato mattina, mentre le batterie di sabato pomeriggio faranno da preludio alle finali di domenica mattina. Le finali di sabato 17 saranno trasmesse dalle 09.00 su Rai Sport+HD, mentre quelle di domenica 18 saranno fruibili su RaiSportWeb1 sempre dalle 09.00.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER IL MEMORIAL D’ALOJA

SENIOR MASCHILE E FEMMINILE: Benedetta Faravelli (Carabinieri/SC Esperia), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Matteo Sandrelli, Ludovica Serafini (CC Aniene), Khadija Alajdi El Idrissi, Veronica Bumbaca (CUS Torino), Matteo Lodo, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), Giovanni Abagnale, Luca Parlato (Marina Militare), Silvia Terrazzi (SC Arno), Sara Bertolasi (SC Milano), Elisa Mondelli, Davide Comini (SC Moltrasio), Veronica Lisi, Simone Martini (SC Padova), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).

PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Stefano Oppo (Carabinieri), Valentina Rodini (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Martino Goretti, Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate), Arianna Noseda (Fiamme Rosse/SC Lario), Gabriel Soares, Antonio Vicino (Marina Militare), Patrick Rocek (SC Lario), Simone Fasoli, Simone Mantegazza (SC Moto Guzzi), Niels Torre (SC Viareggio).

UNDER 23 MASCHILI E FEMMINILI: Giovanni Borgonovo (CC Cernobbio), Gustavo Ferrio, Luca Giurgevich, Federico Marsi, Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia), Lorenzo Pecorari (CLT Terni), Lucrezia Baudino, Lorenzo Gaione, Matteo Tonelli (CUS Torino), Matteo Sartori, Alessandro Capponi (Fiamme Gialle), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Achille Benazzo, Andrea Carando, Alberto Zamariola (RCC Cerea), Nunzio Di Colandrea, Volodymyr Kuflyk, Aniello Sabbatino, Gennaro Zenna (RYCC Savoia), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Alessandro Gardino, Emilio Pappalettera (SC Armida), Clara Massaria (SC Arno), Vittoria Tonoli (SC Garda Salò), Alessandro Benzoni, Giovanni Codato, Paolo Covini, Linda De Filippis, Riccardo Peretti (SC Gavirate), Nicolas Castelnovo (SC Lario), Arianna Passini (SC Moltrasio ), Davide Verità (SC Monate), Leonardo Tedoldi, Sebastiano Curti (SC Retica), Ilaria Corazza (SC Timavo), Greta Martinelli (SC Tremezzina ), Alessandro Pozzi (SC Tritium), Andrea Pazzagli (SC Viareggio).

JUNIOR MASCHILI E FEMMINILI: Francesco Pallozzi (CLT Terni), Federico Ceccarino, Ferdinando Chierchia (CN Posillipo), Emma Cuzzocrea (SC Arno), Susanna Pedrola (SC Bissolati), Giorgia Borriello (SC Cavallini), Edda Volponi (SC Ginnastica Triestina), Alice Gnatta (SC Lignano), Giulia Magdalena Clerici (SC Moltrasio), Marco Dri (SC San Giorgio), Andrea Serafino (SN Pullino).

STAFF TECNICO: Francesco Cattaneo (Direttore Tecnico), Andrea Coppola (Capo Allenatore settore olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore olimpico femminile), Spartaco Barbo (Capo Allenatore settore Under 23 Maschile), Benedetto Vitale (Capo Allenatore settore Under 23 Femminile), Valter Molea (Capo Allenatore settore Junior Maschile), Massimo Casula (Capo Allenatore settore Junior Femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore olimpico maschile), Claudio Romagnoli (Coordinatore settore olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore olimpico femminile), Sara Prandini (Collaboratrice settore femminile), Giancarlo Romagnoli (Allenatore settore olimpico maschile), Dario Cerasola (Allenatore Squadre Nazionali), Marco Russo (Collaboratore settore Under 23 Maschile), Vittorio Scrocchi (Collaboratore settore Under 23 Maschile), Daniele Gilardoni (Collaboratore settore Under 23 Maschile), Paolo Dinardo (Collaboratore settore Under 23 Femminile), Rocco Pecoraro (Collaboratore settore femminile), Agostino Abbagnale (Collaboratore settore Junior Maschile), Francesco Bernul (Collaboratore Aggregato settore Junior Femminile).

Foto: Danilo Vigo LPS