Dopo gli Europei di Varese il canottaggio riscalda i motori verso Lucerna, dove lunedì 17 maggio verranno assegnati gli ultimi slot per i Giochi: in ciascuna delle 14 specialità che vedremo a Tokyo saranno a disposizione due pass non nominali.

L’Italia, che ai Mondiali di Linz 2019 qualificò 9 equipaggi alle Olimpiadi, motivo per il quale la nostra Federazione non ha potuto prendere parte alla regata di qualificazione europea, potrebbe decidere di tentare la qualifica nelle acque elvetiche anche in tutte le cinque specialità in cui l’Italia non è ancora qualificata ai Giochi.

LE 5 SPECIALITA’ DEL CANOTTAGGIO IN CUI L’ITALIA NON HA IL PASS PER I GIOCHI

W1x Singolo senior femminile (agli Europei: Elisa Mondelli-SC Moltrasio)

Veronica Lisi, nona lo scorso anno in questa specialità agli Europei, nella rassegna continentale appena disputata è stata spostata sul quattro di coppia, ed il suo posto sul singolo è stato preso in da Elisa Mondelli, la quale però non è andata oltre il 14° posto assoluto. Nella finale continentale Bielorussia ed Ucraina erano le uniche tra le finaliste a non avere il pass olimpico, e sono parse superiori all’azzurra, che tra l’altro non sarà in gara a Zagabria nella prima tappa della Coppa del Mondo. Resta dunque da vedere se l’Italia porterà a Lucerna questa barca per provare a qualificarla ugualmente ai Giochi.

M2x Doppio senior maschile (agli Europei: Luca Chiumento-Fiamme Gialle/SC Padova, Nicolò Carucci-SC Gavirate)

L’Italia ha rivoluzionato l’equipaggio nel 2021 rispetto agli Europei 2020 per cercare di ben figurare. Lo scorso anno a Poznan l’Italia chiuse decima in questa specialità con Emanuele Fiume ed Andrea Cattaneo, mentre a Varese Luca Chiumento e Nicolò Carucci si sono classificati all’ottavo posto. L’Italia schiererà il medesimo equipaggio nella prima tappa della Coppa del Mondo di Zagabria, dove saranno al via ben 20 equipaggi, anche se la Croazia schiererà tre barche e Germania, Svizzera ed Estonia due. Agli Europei, tra le Nazioni davanti agli azzurri, non aveva il pass soltanto la Russia.

W4- Quattro senza senior femminile (agli Europei: Aisha Rocek-Carabinieri/SC Lario, Kiri Tontodonati-Fiamme Oro/CUS Torino, Alessandra Patelli-SC Padova, Chiara Ondoli-CC Aniene)

Anche in questa specialità agli Europei è stata confermata in toto la formazione che aveva ottenuto l’argento continentale lo scorso anno a Poznan alle spalle dei Paesi Bassi. Confermato dunque l’esperimento per provare a portare ai Giochi anche questa imbarcazione, ma a Varese non si è andati oltre la sesta posizione. Anche questo equipaggio sarà in gara in Coppa del Mondo a Zagabria, ma in questo caso il confronto sarà soltanto con Francia e Polonia, unici Paesi iscritti nella specialità oltre all’Italia. Agli Europei tra i cinque equipaggi finiti davanti alle azzurre non avevano il pass l’Irlanda e la Russia.

M8+ Otto senior maschile (agli Europei: Mario Paonessa-Fiamme Gialle, Alfonso Scalzone Fiamme Gialle-RYCC Savoia, Salvatore Monfrecola-RYCC Savoia, Davide Mumolo-Fiamme Oro/SC Elpis, Matteo Della Valle-SC Moltrasio, Cesare Gabbia-Marina Militare/SC Elpis, Vincenzo Abbagnale-Marina Militare, Leonardo Pietra Caprina-Fiamme Gialle/CC Aniene, Enrico D’Aniello-Fiamme Oro-timoniere)

L’ammiraglia azzurra agli Europei 2021 ha chiuso al quinto ed ultimo posto in finale, mentre l’equipaggio, che era stato confermato per la prima tappa di Coppa del Mondo, non sarà in gara a Zagabria, in quanto non vi sono altre imbarcazioni iscritte nella specialità. Rispetto al bronzo iridato del 2017 restano il timoniere Enrico D’Aniello, il capovoga Leonardo Pietra Caprina, Davide Mumolo e Mario Paonessa, mentre sono stati confermati rispetto agli Europei 2020 Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola e Matteo Della Valle, infine i posti che lo scorso anno furono di Aniello Sabbatino ed Emanuele Gaetani Liseo a Varese sono stati presi da Cesare Gabbia e Vincenzo Abbagnale. Agli Europei appena andati in archivio, delle quattro Nazionali davanti agli azzurri soltanto la Romania non era già in possesso del pass olimpico.

W8+ Otto senior femminile (agli Europei: Veronica Bumbaca-CUS Torino, Carmela Pappalardo-CC Aniene, Ludovica Serafini-CC Aniene, Benedetta Faravelli-Carabinieri-SC Esperia, Laura Meriano-Carabinieri/SC Garda Salò, Silvia Terrazzi-SC Arno, Khadija Alajdi El Idrissi-CUS Torino, Giorgia Pelacchi-Fiamme Rosse/SC Lario, Camilla Infante-RYCC Savoia-timoniere)

Lo scorso anno l’Italia fu assente agli Europei in questa specialità, ma quest’anno ha varato l’equipaggio per poi tentare la qualifica olimpica. Le azzurre però a Varese non sono andate oltre il sesto ed ultimo posto assoluto, e così era stato deciso di non portare l’equipaggio a Zagabria, in Coppa del Mondo, ma proprio come per gli uomini, questa specialità non vede alcun equipaggio iscritto. Vedremo se l’Italia tenterà comunque la qualifica a Lucerna: tra i cinque Paesi che hanno preceduto la barca azzurra agli Europei ha già conquistato il pass olimpico soltanto la Gran Bretagna.

TUTTI I QUALIFICATI DELL’ITALIA DEL CANOTTAGGIO PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2021

Due senza senior femminile (conquistato da Aisha Rocek e Kiri Totodonati)*

Doppio pesi leggeri maschile (conquistato da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta)*

Due senza senior maschile (conquistato da Matteo Lodo e Giuseppe Vicino)*

Quattro senza senior maschile (conquistato da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo)*

Quattro di coppia senior maschile (conquistato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili)*

Doppio pesi leggeri femminile (conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini)*

Quattro di coppia senior femminile (conquistato da Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli)*

Doppio senior femminile (conquistato da Stefania Gobbi e Stefania Buttignon)*

Singolo senior maschile (conquistato da Simone Martini)*

* = pass per Nazioni, non nominali. I convocati saranno scelti dal Direttore Tecnico a ridosso dell’evento.

Foto: LM / Danilo Vigo