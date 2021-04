Al termine dell’International Race di Milano il DT della Nazionale italiana di canoa velocità Oreste Perri ha diramato l’elenco dei convocati per i raduni di Mantova e Pusiano, in programma dal 25 aprile al 10 maggio, quando si partirà alla volta della qualificazione olimpica e della Coppa del Mondo in programma a Szeged tra il 12 ed il 16 maggio.

Al termine della manifestazione magiara la Direzione Tecnica, così come stabilito in precedenza, comunicherà la composizione degli equipaggi azzurri in gara alle Olimpiadi di Tokyo.

GLI AZZURRI PER IL RADUNO DI MANTOVA (25 APRILE-10 MAGGIO)

KAYAK SENIOR MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI, Andrea DAL BIANCO

GR.SP. FIAMME GIALLE: Luca BECCARO, Samuele BURGO, Mauro CRENNA, Andrea SCHERA

CANOTTIERI PADOVA: Luca BOSCOLO MENEGUOLO

C.U.S. MILANO: Giulio BERNOCCHI

C.C. COMACCHIO Giacomo CINTI

S.C. TRINACRIA: Andrea D. DI LIBERTO

CANADESE SENIOR MASCHILE

GR.SP. FIAMME ORO: Nicolae CRACIUN, Sergiu CRACIUN, Daniele SANTINI, Luca INCOLLINGO

KAYAK SENIOR FEMMINILE

G.S. MARINA MILITARE Agata FANTINI

GR.SP. FIAMME ORO Irene BELLAN

CUS PAVIA Mathilde S. ROSA

ALTRI CONVOCATI PER SZEGED

GR.SP. FIAMME ORO: Carlo TACCHINI

G.S. FIAMME AZZURRE: Francesca GENZO

GLI AZZURRI IN RADUNO A PUSIANO (25 APRILE-9 MAGGIO)

KAYAK SENIOR MASCHILE

AERONAUTICA MILITARE: Manfredi RIZZA

PARACANOA

Sebbene non vi sia un formale elenco di convocati, secondo quanto riportato dal sito federale, al termine dell’International Race di Milano, anche il DT della paracanoa italiana Stefano Porcu sarebbe pronto a diramare l’elenco dei convocati per la qualificazione paralimpica, in programma sempre a Szeged dal 12 al 16 maggio.

L’Italia tenterà la qualifica nel KL3 e nel VL3 maschile e nel KL1 e KL3 femminile. Il presidente della Federcanoa, Luciano Buonfiglio, inoltre, oggi ha incontrato il DT Stefano Porcu e gli azzurri Esteban Farias, Federico Mancarella, Eleonora De Paolis, Mirko Nicoli, Amanda Embriaco e Kwadzo Klokpah.

Foto: comunicato stampa Federcanoa