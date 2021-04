Canoa, confermate le qualificazioni olimpiche ad Ivrea per lo slalom ed a Szeged per la velocità

Il Board dell’ICF, la Federazione Internazionale della Canoa, ha confermato entrambe le prove di Qualificazione Olimpica previste ad Ivrea, in Italia, dal 6 al 9 maggio per lo slalom, in occasione degli Europei, ed a Szeged, in Ungheria, dal 12 al 16 maggio per la velocità e la paracanoa, in occasione della Coppa del Mondo.

Così il presidente della FICK, Luciano Buonfiglio: “A margine della riunione sono davvero contento di comunicare che il Board ICF, grazie ad un mio personale intervento a supporto, ha votato in favore dello svolgimento dei Campionati Europei e Qualificazioni Continentali di slalom previsti a Ivrea e della Prova di Coppa del Mondo e Qualificazione Mondiale di velocità e paracanoa di Szeged“.

Prosegue Buonfiglio: “Un grande successo per il mondo dello sport, per tutti gli atleti ed i tecnici che stanno lavorando verso l’obiettivo olimpico. Una decisione che dimostra come lo sport debba essere in primis un modello di rispetto delle regole, di attenzione per la salute di tutti, ma anche e soprattutto strumento e veicolo di ripartenza“.

Conclude il numero uno della canoa italiana con un augurio a tutti gli atleti azzurri ed agli organizzatori degli Europei di Ivrea: “Oggi, a cento giorni ai Giochi Olimpici di Tokyo, non poteva esserci notizia migliore: insieme con coraggio andiamo avanti. In bocca al lupo a tutti!”.

COMPETIZIONI CONFERMATE

6-9 maggio, Europei canoa slalom, Ivrea (Italia) – validi come qualificazione olimpica

12-16 maggio Coppa del Mondo canoa velocità, Szeged (Ungheria) – valida come qualificazione olimpica

13-15 maggio Coppa del Mondo paracanoa, Szeged (Ungheria) – valida come qualificazione paralimpica

I QUALIFICATI DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2021

CANOA

SLALOM

K1 femminile (conquistato da Stefanie Horn)* – sarà convocata Stefanie Horn (ha vinto le selezioni interne)

C1 femminile (conquistato da Marta Bertoncelli)*

K1 maschile (conquistato da Giovanni De Gennaro)*

VELOCITA’

K1 200 maschile (conquistato da Manfredi Rizza)*

K2 1000 maschile (conquistato da Samuele Burgo e Luca Beccaro)*

* = pass per Nazioni, non nominali. I convocati saranno scelti dai Direttori Tecnici a ridosso dell’evento.

Foto: Pier Colombo