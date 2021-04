Dopo le sfide di ieri, prosegue oggi – mercoledì 7 aprile 2021 – il programma relativo all’andata dei quarti di finale della Champions League 2020/2021.

Anche oggi saranno due i match in agenda, entrambi calcio d’inizio fissato per le ore 21: l’imperdibile Bayern Monaco-PSG, riedizione peraltro della finale del 2020 nella quale furono i bavaresi a imporsi 1-0, e l’imprevedibile Porto-Chelsea, match dal quale si attendono sorprese e gol. Andiamo a vedere di seguito, programma, orari e tv delle gare.

Calendario Champions League oggi: orari 7 aprile, tv, programma, streaming

Mercoledì 7 aprile

Bayern Monaco-PSG 21:00 | Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e in streaming su Sky Go e Now Tv

Porto-Chelsea 21:00 | Diretta tv su Sky Sport Football (203) e in streaming su Sky Go e Now Tv

Opzione DIRETTA GOL 21:00 | Diretta tv su Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go e Now Tv

Foto: LaPresse