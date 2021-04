La tredicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021 di calcio regala importanti considerazioni sia nelle zone nobili che in quelle calde della classifica: nei match delle ore 21.00 la Juventus supera per 3-1il Parma spingendo gli ospiti verso la Serie B e rilanciandosi nella corsa al secondo posto ed alla Champions.

L’Inter compie un solo passo verso lo scudetto, venendo bloccato sul punteggio di 1-1 in casa dello Spezia, ma a sei giornate dalla conclusione il margine sulle inseguitrici resta ampio. Bisognerà attendere i posticipi di domani sera per capirne l’esatta entità, in quanto l’Atalanta potrebbe issarsi al secondo posto.

Nelle zone basse della classifica si rilancia il Cagliari, che passa per 0-1 in casa dell’Udinese e si riporta a -3 da Benevento e Torino, anche se i granata hanno una partita in meno. Entrambe queste formazioni ottengono un pari questa sera: i campani strappano un 2-2 in casa del Genoa, mentre i piemontesi fanno 1-1 a Bologna.

La Sampdoria, infine, passa per 0-1 a Crotone: solo l’aritmetica tiene ancora in vita i calabresi, prossimi alla retrocessione in Serie B.

CLASSIFICA SERIE A 2021 DI CALCIO DOPO 32 GIORNATE

Inter 76

Milan 66

Juventus 65

Atalanta* 64

Napoli* 60

Lazio** 58

Roma* 54

Sassuolo 49

Sampdoria 42

Hellas Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Fiorentina 33

Genoa 33

Spezia 33

Benevento 31

Torino* 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 15

* = una partita in meno

** = due partite in meno

