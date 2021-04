Calcio, Serie A 2021: Sassuolo e Genoa vincono in casa, blitz esterno del Crotone a Parma

La 33ma e sestultima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio maschile si è aperta quest’oggi con un sabato 24 aprile in cui si sono disputati tre anticipi, mentre il programma del turno proseguirà domani con cinque incontri per poi concludersi lunedì sera con due posticipi.

Vittoria casalinga fondamentale nel match delle ore 15 per il Genoa, che si è aggiudicato il derby ligure con lo Spezia facendo un passo avanti quasi definitivo verso la salvezza. La compagine allenata da Davide Ballardini ha avuto la meglio per 2-0 grazie ai gol nella ripresa di Gianluca Scamacca ed Eldor Shomurodov, portandosi a quota 36 punti con un margine di 8 punti sulla zona retrocessione, mentre gli ospiti rimangono fermi in classifica a +5 sul Cagliari terzultimo (ma con un match giocato in più rispetto ai sardi).

Blitz esterno pirotecnico del Crotone al Tardini di Parma, con i calabresi che hanno finalmente interrotto una sequenza di 6 sconfitte consecutive in campionato ed in generale di 16 trasferte di seguito senza vittorie in Serie A (di fatto quella odierna è la prima in stagione). I 4 gol degli ospiti portano la firma di Simy (doppietta), Magallan e Ounas, mentre ai padroni di casa non sono bastate le marcature di Hernani, Gervinho e Mihaila. Entrambe le squadre sono comunque destinate a retrocedere, considerando l’ampio gap da colmare (11 e 13 punti) rispetto al quartultimo posto del Benevento.

1-0 sofferto ma estremamente significativo per il Sassuolo, capace di regolare una squadra insidiosa come la Sampdoria portando a casa il quarto successo consecutivo e continuando a sognare un posto in Europa. Di Domenico Berardi il gol che ha deciso la sfida al 69′, consentendo agli emiliani di avvicinarsi a -2 dal settimo posto della Roma in attesa delle partite di domani. Situazione di classifica tranquilla (per la salvezza) nonostante il k.o. odierno in casa Samp, che resta in nona piazza con 42 punti.

