Calcio, Serie A 2021: fondamentale vittoria del Cagliari sul Parma nella corsa salvezza

I quattro anticipi odierni della 31ma giornata della Serie A 2021 di calcio molto dicono in chive salvezza: le sconfitte di Parma e Crotone suonano qui come una condanna definitiva alla retrocessione, mentre il Cagliari conquista tre punti pesantissimi nello scontro diretto con gli emiliani e rilancia le proprie ambizioni di permanenza nella massima serie.

Nei match delle ore 15.00 la Sampdoria batte 3-1 l’Hellas Verona e si porta a -2 dal nono posto, occupato proprio dagli scaligeri, mentre l’Udinese passa per 1-2 in casa del Crotone, firmando quella che pare essere la condanna definitiva per i pitagorici, ed incamerando tre punti quasi definitivi per la propria salvezza.

Alle ore 18.00 il Sassuolo batte per 3-1 ed inguaia la Fiorentina, una delle formazioni risucchiate nella lotta salvezza a causa della pirotecnica vittoria delle ore 20.45 del Cagliari per 4-3 nello scontro diretto col Parma, con i sardi che in pieno recupero passano dalla sconfitta per 2-3 al successo con due gol in pochi minuti.

CLASSIFICA SERIE A 2021 DI CALCIO DOPO 30 GIORNATE

Inter 74

Milan 63

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio** 55

Roma 54

Sassuolo* 46

Hellas Verona* 41

Sampdoria* 39

Udinese* 36

Bologna 34

Genoa 32

Spezia 32

Fiorentina* 30

Benevento 30

Torino** 27

Cagliari* 25

Parma* 20

Crotone* 15

* = una partita in più

** = una partita in meno

Foto: LaPresse