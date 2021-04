Gianluigi Buffon è a un bivio: continuare a giocare con i colori della Juventus o guardare ad altro. Nel frattempo, l’ex portierone della Nazionale italiana pensa a qualcosa in favore delle nuove generazioni.

Nasce, infatti, la “Buffon Academy”, percorso di alta specializzazione per ragazzi e ragazze che sognano di diventare estremi difensori sul rettangolo verde. Un modo quello di Gigi di mettere al servizio delle giovani leve tutta la sua esperienza da campione sul campo da calcio: “Una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere. Speriamo di dare il kick off a giugno, ma la partenza è subordinata all’emergenza Covid“, le dichiarazioni di Buffon (fonte: Ansa).

Il Camp sarà nelle località di Marina di Pietrasanta, Lignano Sabbiadoro, Andalo e Sestola e si spera che il Coronavirus non sia da ostacolo a un’iniziativa lodevole da parte del giocatore della Juve. In un contesto così complicato nel quale si fa fatica a intravedere la luce, un’idea di questo genere male non fa per chi trova nello sport una risposta a una routine critica.

Da capire, poi, nelle prossime settimane il destino del Buffon atleta, visto che parliamo di un classe ’78. Vedremo se l’amore per il “Pallone” lo porterà a perseverare o a considerare nuovi progetti.

Foto: LaPresse