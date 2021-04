Ha avuto luogo oggi a Nyon (Svizzera) il sorteggio della fase a gironi delle qualificazioni europee per i Mondiali 2023 di calcio femminile. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, dopo la splendida figura fatta nell’ultima rassegna iridata in Francia nel 2019 (quarti di finale raggiunti), ha voglia di ripetersi.

Il percorso delle qualificazioni non sarà semplice: Svizzera, Romania, Croazia, Moldova e Lituania saranno le avversarie delle azzurre nel gruppo G. Un sorteggio che ha visto coinvolte 51 nazionali, divise in 9 gironi (tre gruppi di 5 squadre e sei gruppi composti da 6 squadre). Secondo quanto previsto dal regolamento, accederanno direttamente alla fase finale in Australia e in Nuova Zelanda le prime classificate dei nove raggruppamenti, mentre le seconde nove classificate si affronteranno nei play off per contendersi gli altri due pass per la fase finale. Un’altra selezione europea avrà infine la possibilità di qualificarsi attraverso gli spareggi interconfederali che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda nell’autunno del 2022.

Le partite di qualificazione inizieranno a settembre 2021 e termineranno a settembre 2022, con gli spareggi in programma a ottobre 2022. “L’equilibrio è tra la Svizzera e l’Italia. La Svizzera è una squadra forte, non dimentichiamoci che è arrivata prima nelle qualificazioni dell’Europeo 2017. Le altre sono avversarie di rispetto, la Romania si sta affermando e anche tutte le altre squadre sono in crescita. Sono partite sempre molto difficili, a livello internazionale non esistono più gare facili”, le parole a caldo di Bertolini.

I GRUPPI DI QUALIFICAZIONI AI MONDIALI 2023

Gruppo A: Svezia, Finlandia, Irlanda, Slovacchia, Georgia

Gruppo B: Spagna, Scozia, Ucraina, Ungheria, Isole Faroe

Gruppo C: Olanda, Islanda, Repubblica Ceca, Biellorussia, Cipro

Gruppo D: Inghilterra, Austria, Irlanda del Nord, Macedonia, Lettonia, Lussemburgo

Gruppo E: Danimarca, Russia, Bosnia Erzegovina, Azerbaigian, Malta, Montenegro

Gruppo F: Norvegia, Belgio, Polonia, Albania, Kosovo, Armenia

Gruppo G: Italia, Svizzera, Romania, Croazia, Moldavia, Lituania

Gruppo H: Germania, Portogallo, Serbia, Israele, Turchia, Bulgaria

Gruppo I: Francia, Galles, Slovenia, Grecia, Kazakistan, Estonia

IL CALENDARIO DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI 2023

Fase a gironi di qualificazione

13-21 settembre 2021

18-26 ottobre 2021

22-30 novembre 2021

4-12 aprile 2022

29 agosto-6 settembre 2022

Spareggi UEFA

3-11 ottobre 2022

