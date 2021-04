La Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini è pronta per il secondo test di questa settimana dedicata alla selezione del Bel Paese. Sul rettangolo verde dello stadio ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano (ore 16.00), le azzurre se la vedranno ancora con l’Islanda, già sconfitta sabato 10 aprile nella prima amichevole in programma sul campo di gioco italiano.

Dopo aver centrato la qualificazione agli Europei 2022, le italiane hanno dato seguito alla loro striscia di vittorie, imponendosi grazie a una rete di Arianna Caruso, brava a sfruttare l’unica indecisione della retroguardia avversaria e a dribblare il portiere prima di depositare il pallone in rete con classe. Un match probante per le nostre portacolori, vista la prestanza atletica delle islandesi. Tuttavia, la compagine di Bertolini è stata abile a tenere botta e a portare a casa il risultato.

Ottime indicazione per la CT, tenendo conto che questa sfida, come anche quella di domani, è stata occasione per provare molte delle calciatrici che hanno finora trovato meno spazio nel corso delle qualificazioni continentale, ricevendo in cambio impegno, dedizione e, più in generale, molte indicazioni positive da un punto di vista tecnico e della personalità.

A differenza della prima partita, nell’undici titolare del match di martedì ci sarà il capitano Sara Gama. La presenza della giocatrice della Juventus sarà importante per conferire sicurezza alle ragazze, vista la sua esperienza. In quest’ottica, da osservare con attenzione calciatrici come la citata Caruso, Benedetta Glionna, Cantore e Durante che nel corso della prima partita disputata contro l’Islanda sono state autrici di un’ottima prova. La Nazionale ha bisogno di forze fresche in vista di un 2022 importante e pertanto questi test sono funzionali alla costruzione del gruppo azzurro.

